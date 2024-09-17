Прошла очередная встреча топографических групп Кыргызстана и Таджикистана

В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 11 по 17 сентября в городе Баткен Баткенской области состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках данной встречи стороны обменялись предложениями по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и решили продолжить данную работу на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан.