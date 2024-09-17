Задержаны подозреваемые по изнасилованию 9-летней девочки в Джеты-Огузе

Подозреваемые по факту изнасилования несовершеннолетней в Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, 9 сентября 2024 года в ОВД Джеты-Огузского района поступило заявление о факте изнасилования 9-летней девочки двумя мужчинами.

"Возбуждено уголовное дело по статье 154 (Изнасилование) Уголовного кодекса. Данный факт взят на контроль министра внутренних дел, поручено проведение всех необходимых следственный мероприятий.

Сотрудниками ОВД Джеты-Огузского района задержаны подозреваемые, им оказались уроженцы Джеты-Огузского района граждане Э.Э. 2005 года рождения, и О.А. 1999 года рождения.

На основании решения районного суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Следствие по делу продолжается.

Руководство МВД заверяет, подобные факты не останутся без внимания и виновные лица понесут строгое наказание в соответствии законом".