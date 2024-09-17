ГКНБ КР задержаны инспекторы Патрульной милиции

ГКНБ КР задержаны инспекторы УПСМ по ГУВД города Бишкек, которые получили вознаграждение (взятку), а также незаконно изъяли транспортное средство гражданина КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Инспекторы К.Н.К. и Р.у.Т. в целях извлечения материальной выгоды при водворении транспортного средства на штрафстоянку УПСМ принудили гражданина передать 27 тысяч сомов в качестве взятки, после чего незаконно изъяли его автомобиль стоимостью 13 тысяч долларов США для временного пользования.

В рамках возбужденного уголовного дела 16 сентября 2024 года при участии сотрудников СВР МВД КР проведены обыски в рабочих кабинетах сотрудников УПСМ, где обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие факт совершения незаконных действий.

Задержанные инспекторы К.Н.К. и Р.у.Т. в порядке статьи 96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к коррупционным проявлениям в структуре УПСМ по ГУВД города Бишкек.

ГКНБ Кыргызской Республики продолжается работа по выявлению и пресечению коррупции в рядах должностных лиц государственных органов".