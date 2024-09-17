Общественность Кыргызстана инициирует денонсацию соглашения с Канадой

Представители неправительственных организаций обратилась к властям республики с инициативой денонсировать соглашение по строительству биолаборатории в Бишкеке, подписанное в 2008 году

Обращение на имя главы государства Садыра Жапарова и председателя Кабмина КР Акылбека Жапарова направлено в адрес администрации президента.

Напомним, Соглашение о сотрудничестве в области биологической защиты и биологической безопасности между правительствами Кыргызской Республики и Канады было подписано 22 августа 2008 года. Закон о ратификации документа Жогорку Кенеш принял 26 декабря того же года, а 6 февраля 2009-го его подписал Курманбек Бакиев – на тот момент президент Кыргызстана.

В 2011 году общественность республики, а также ряд депутатов ЖК КР и Бишкекского горкенеша выступили категорически против реализации проекта, т.е. против строительства в Бишкеке и вообще на территории республики биолаборатории стандарта BSL3 с участием Канады, апеллируя тем, что данный шаг не отвечает интересам Кыргызстана, противоречит Конституции КР, а также препятствует выполнению республикой международных обязательств. Тогда исполнение пунктов Соглашения было приостановлено. Однако, документ не был денонсирован ни кыргызской, ни канадской стороной.

По мнению гражданских активистов и экспертов, в силу отсутствия оформленной по всем юридическим правилам ноты о денонсации Соглашения его положения создают для Кыргызстана серьезные риски, в плане решения вопросов, связанных, как с обеспечением биологической безопасности страны, так и с исполнением многосторонних международных обязательств республики в данной сфере.

Отмечается, что решение обратиться к президенту и председателю Кабмина КР с данной инициативой было принято 3 июля 2024 г. участниками круглого стола: "Приоритетные задачи Кыргызстана в обеспечении региональной биобезопасности", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

"Денонсация международного Соглашения по причине неприятия его реализации общественностью страны – это процесс, при котором государство имеет обоснованное право на прекращение своего участия в реализации Соглашения. В соответствии с установленными процедурами, используемыми в мировой практике, просим Вас дать ответственным государственным структурам КР поручения по подготовке и реализации официального уведомления от Кыргызской Республики о намерениях отказаться от дальнейшего участия кыргызской стороны поддерживать данное Соглашение", - говорится в тексте обращения.

Инициатива нашла поддержку со стороны депутатов ЖК КР, общественных объединений и неправительственных организаций, гражданских активистов, экспертов, журналистов и простых граждан республики.

"В наследство от прежних властей Кыргызстана нам досталось немало кабальных соглашений, которые не отвечают интересам нашего государства, - отметила заместитель директора Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Наталья Крек. - Подписанное в 2008 году между правительствами КР и Канады Соглашение о сотрудничестве в сфере биобезопасности, предполагающее лишь одно направление такого сотрудничества – строительство канадцами в Бишкеке биолаборатории третьего уровня безопасности, относится как раз к таким документам".

По ее словам, согласно договоренностям между Кыргызстаном и Канадой, кыргызская сторона не имела бы доступа к деятельности данного объекта, при этом канадская сторона не собиралась брать на себя никакую ответственность за какие-либо последствия при строительстве или дальнейшей деятельности лаборатории. Вся ответственность, в том числе по урегулированию международных споров, целиком и полностью возлагалась на Кыргызстан. Т.е. не имея возможности что-либо контролировать, наша страна при этом отвечала бы за все потенциальные риски.

"Очевидно, что межправительственные соглашения, необдуманно подписанные прежними властями, не должны представлять угрозу биологической безопасности страны. Поэтому считаем необходимым начать процесс выхода их Соглашения с Канадой от 2008 г. Учитывая, что нынешнее руководство страны активно проводит реформы, и ведет независимую внешнюю политику, искренне верим, что у нашей власти достаточно политической воли сделать данный шаг. Тем более, что он отвечает национальным интересам Кыргызстана", - добавила Н. Крек.

В свою очередь эксперт ЦЭИ "Ой Ордо" по международным вопросам Байкадам Курамаев считает необходимым денонсировать данное соглашение в связи с тем, что биолаборатории подобного уровня финансируются военными ведомствами стран НАТО, прежде всего, США.

"При финансировании данных объектов Пентагоном, местные власти, будь то Кыргызстан или другая страна, где размещена такая лаборатория, доступа к ним не имеют. Т.е. кыргызская сторона, если такая лаборатория будет построена на территории республики, не будет знать, какие там проводятся исследования, для чего они проводятся и с какими материалами. А это ставит под угрозу биологическую безопасность нашей республики", - подчеркнул собеседник VB.KG.

Также он отметил, что на данный момент подписано Соглашение между правительствами Кыргызстана и России по созданию совместного научного Центра исследований особо опасных инфекций, на базе которого будет функционировать лаборатория стандарта BSL3. Это будет объект гражданского назначения, где будут изучаться местные, а не завозные как в случае с Канадой, патогены. Работать в Центре будут граждане Кыргызстана. При этом правительство нашей республики будет иметь полный доступ к работе данного Центра.

"Нужно подчеркнуть, что нам нужны биолаборатории, т.к. нам необходимо иметь возможность исследовать и идентифицировать вирусы и бактерии, которые приводят к заболеваниям людей и животных, а также иметь возможность разрабатывать лекарства и вакцины против этих инфекций. Этот вопрос стал особенно актуальных во время пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, который, по мнению многих специалистов, имеет не естественное, а лабораторное происхождение. Поэтому нам нужны лаборатории, которые могут реагировать на подобные ситуации, находясь при этом под контролем наших государственных структур", - добавил Б. Курамаев.