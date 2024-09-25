В реестр Евразийского экономического союза уже 413 предприятий из КР

В Реестр Евразийского экономического союза за сентябрь месяц 2024 года включено 59 предприятий из Кыргызстана. Всего уже 413 предприятия.

В Реестре ЕАЭС зарегистрировано: производство молочной продукции – 44, производство и реализация меда – 68; рыбоводство, переработка рыбы – 44; производство мясных продуктов – 21; производство национальной молочной продукции – 3; убойные предприятия –11; выращивание, разведение и реализация сельскохозяйственных животных – 35; птицеперерабатывающие предприятия -10; производство кормов для животных – 23; хранение и реализация продукции животного происхождения– 139; переработка животного сырья (кишки, шерсть, кожа) - 14; хранение и реализация ветеринарных препаратов -1.

В Реестре Китайской Народной Республики - 24 предприятия (13 молочных продуктов, 11 пчеловодческих), в Реестре Республики Узбекистан - 43 предприятия (15 молочных, 9 мясных, 10 пчеловодческих, 8-рыбоперерабатывающие предприятия). В Реестре Турции 12 предприятий.