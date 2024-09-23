На 50 % снизить срочникам оплату за обучение в вузах предлагают в КР

Предоставление льгот на образование будет признанием заслуг срочников и компенсацией за время, проведенное ими на службе, которое они могли бы использовать для учебы и профессионального развития.

Законопроект о предоставлении гражданам, прошедшим срочную военную службу, преимущественного права поступления в организации начального, среднего и высшего профессионального образования в Кыргызстане, а также 50-процентной скидки за обучение вынесен на общественно обсуждение.

Документ размещен на сайте Жогорку Кенеша.

Как утверждают авторы законопроекта, его цель - признание заслуг военнослужащих перед государством и обществом, а также содействие их дальнейшей интеграции в гражданскую жизнь.

"Граждане, прошедшие срочную военную службу (СВС), вносят значительный вклад в национальную безопасность и оборону государства. Предоставление льгот на образование является признанием их заслуг и компенсацией за время, проведенное на службе, которое они могли бы использовать для учебы и профессионального развития", - говорится в справке–обосновании.

Подчеркивается, что предоставление образовательных льгот может служить дополнительным стимулом для молодежи к вступлению на СВС и поспособствует увеличению числа качественно подготовленных военнослужащих.

Отмечается, что после завершения СВС многие военнослужащие испытывают трудности с интеграцией в гражданскую жизнь. Льгота на оплату за обучение поможет им получить необходимые знания и навыки для успешного трудоустройства и профессионального роста. Поддержка военнослужащих, отслуживших срочную службу, в получении образования способствует повышению общего уровня квалификации кадров в стране.

"Принятие этого проекта закона станет важным шагом к поддержке военнослужащих, стимулированию их профессионального развития и социальной адаптации. Этот законопроект отвечает принципам социальной справедливости, признания заслуг и укрепления кадрового потенциала страны", - резюмируют инициаторы.

Источник: sputnik.kg