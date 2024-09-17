"Наши мигранты в РФ, мучаются, отправляя переводы на родину"

В первую очередь запрет на денежные переводы в РФ и из РФ негативно отразится на экономике Кыргызстана. Я, не сотрудник Нацбанка, поэтому не знаю, чем руководствовались там, одобряя подобное решение, но точно знаю, как теперь мучаются наши мигранты, отправляя свои заработанные средства родным в КР, когда это стало практически невозможно официальным путем. Об этом VB.KG заявил представителей кыргызской диаспоры КР в РФ, общественный деятель, экс-руководитель Московского регионального отделения Общероссийский кыргызский конгресс, генеральный директор бизнес-платформы "Табарман" Марсель Салахунов.

По его словам, необходимо срочно прорабатывать альтернативные пути.

"Десятилетия трудовые мигранты из КР ежегодно отправляют на родину более $2 млрд. Эти деньги осваиваются внутри рыночной экономики государства, воздействуя благоприятно на все экономически процессы: работает строительный, торговый сектор и др. Поэтому, ограничения первым делом ударят по самому Кыргызстану, ведь речь не только о трудовых мигрантах, но и инвесторах, контрагентах, российских компаниях, которые взаимодействуют с КР. Особенно пострадает легкая промышленность, работающая на рынке электронной коммерции и отшивающая свою продукцию для сейлеров – предпринимателей, которые закупают у республики швейную продукцию, а затем сбывают на различных маркетплейсах", - пояснил Салахунов.

Но, по мнению представителя диаспоры КР в РФ, подобные трудности несут в себя опасные риски. Ведь бизнес, так или иначе, будет искать выход и найдет.

"Сейчас вновь начали работать так называемые "цыганские переводы". Страдают от этого, в первую очередь, наши трудовые мигранты. Такие схемы небезопасны, плюс ко всему большая часть переводимых денег - около 90%, уйдет в "тень". Много случаев, когда "цыганские переводы" не доходят до адресатов и исчезают в криминальных кругах. Уверен, руководство КР эти аргументы принимает во внимание и разрабатывает альтернативные пути совместно с российскими финансовыми институтами. Хочется верить, что в скором времени решение будет найдено, и переводы возобновятся, пусть и в другом формате", - надеется Салахунов.

Общественный деятель добавил, что "санкционное" решение Нацбанка вызывает вопросы, ведь большая часть торговых отношений, денежных переводов и других взаимодействий во многих областях, в том числе, в бизнесе, тесно связаны и ориентированы для КР, в первую очередь, на Россию. И подобные решения могут не самым лучшим образом сказаться на двусторонних отношениях и существенно замедлить рост сотрудничества.

"В целом же, повторю, что запрет на переводы негативно влияет на работу трудовых мигрантов и семейный бюджет кыргызстанцев. А также несет в себе множество рисков", - резюмировал Марсель Салахунов.

Для справки: Марсель Салахунов уже много лет помогает мигрантам из Кыргызстана в России, поддерживает молодежь в построении успешного бизнеса. Под руководством Марселя Салахунова был отстроен KyrgyzPark в Москве для кыргызстанских производителей. На странице в соцсетях он рассказывает о новостях, важных для кыргызов в Москве, в которых сам выступает активным участником и организатором.

Напомним, в августе 15 банков КР заявили о приостановке денежных переводов через российские банки. В Национальном банке тогда пояснили, что коммерческие финансовые организации страны обязаны соблюдать законодательство и не проводить платежи без реальной поставки товаров и услуг на территорию страны "в целях обеспечения экономической безопасности и поддержания финансовой стабильности".