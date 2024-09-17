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В Кыргызстане создан Центр тюркского наследия

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане официально создан Центр тюрксого наследия. Его руководителем назначен экс-посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев. Об этом стало известно VB.KG.

Офис новой организации будет работать на базе Кыргызского национального университета им. Баласагына.

Центр образован при поддержке Баку в знак дружбы и плодотворного сотрудничества между двумя государствами и инициативе Кайрата Осмоналиева. Как отмечается, организация будет способствовать продвижению идей Организации тюркских государств в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/439646
Теги:
Азербайджан, культура, Кыргызстан, посол, Организация тюркских государств
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