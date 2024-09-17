В Кыргызстане создан Центр тюркского наследия

В Кыргызстане официально создан Центр тюрксого наследия. Его руководителем назначен экс-посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев. Об этом стало известно VB.KG.

Офис новой организации будет работать на базе Кыргызского национального университета им. Баласагына.

Центр образован при поддержке Баку в знак дружбы и плодотворного сотрудничества между двумя государствами и инициативе Кайрата Осмоналиева. Как отмечается, организация будет способствовать продвижению идей Организации тюркских государств в Кыргызстане.