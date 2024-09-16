Как в Азербайджане проводят время: от традиций к современным развлечениям

Азербайджан – невероятно разносторонняя страна, которой уже не первый год пророчат резкий прорыв по числу туристов в ближайшем будущем. На это есть объективные причины, которые основаны на постоянной индустриализации страны, а также на появлении новых мест для хорошего отдыха, включая заведения и природные места. РК расскажет об основных.

Стоит начать с того, что Азербайджан является единственной мусульманской страной на Южном Кавказе. Опираясь на этот факт, можно с уверенностью говорить о том, что традиции и определенные обычаи этого народа будут отличаться от традиций его соседей.

Одним из главных традиционных праздников в Азербайджане является День Республики, который отмечается 28 мая. Этот день вошел в историю из-за первого фактического признания Азербайджана независимым государством. В этот день по всей стране проводятся праздничные гуляния, которые включают в себя грандиозные концерты и возложения цветов к мемориалам по всему Азербайджану.

В качестве традиционных развлечений туристы могут выбрать несколько музыкальных фестивалей, которые проводятся в стране на ежегодной основе. Среди них – Габалинский музыкальный фестиваль и Бакинский международные джазовый фестиваль. В эти дни в Азербайджан съезжаются все профессионалы музыкальной сферы, давая бесплатные концерты для жителей столицы или других городов.

Как мы уже говорили, Азербайджан проводит большое количество работы по индустриализации своей страны. В городах появляется большое количество современных кафе и ресторанов, в которых туристы могут отведать национальные блюда. Среди них: кюфта, кебаб, плов, пити, а также знаменитые кутабы. Часто Азербайджан даже называют "гастрономической страной", делая акцент на невероятном вкусе и разнообразии блюд, подающихся в ней.

Многие азербайджанцы – неравнодушны к азарту, поэтому альтернативным развлечением среди жителей страны являются букмекерские конторы и онлайн-казино. Дело в том, что гемблинг строго запрещен в стране, но граждане все равно находят способы решения этой проблемы и регистрируются на сайтах, которые используют лицензии других стран. Таким образом, азербайджанцам удается обходить действующие блокировки.