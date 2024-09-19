"В этом году трансляция Олимпиады для зрителей НТРК была уникальной"

Наши спортсмены зрелищно выступили на Летних Олимпийских играх в Париже, и весь Кыргызстан следил за их достижениями с неподдельным интересом. Однако за грандиозным зрелищем стояли бойцы невидимого фронта, благодаря которым мы могли наблюдать за событиями на Олимпиаде. Начальник рекламно-коммерческого отдела НТРК Айнура Майрамбек кызы рассказала изданию vb.kg о том, с какими вызовами столкнулась команда, и об успешных переговорах, благодаря которым зрители получили возможность наслаждаться спортивными достижениями своих соотечественников.

Расскажите, пожалуйста, как вы считаете, в чем заключалась особенность трансляции Олимпийских игр в 2024 году для Кыргызстана?

В этом году трансляция Олимпийских игр была уникальной для нашей страны по нескольким причинам. Прежде всего, трансляции на телевидении обычно организуются через несколько компаний, которые выкупают лицензии и затем перепродают их другим вещателям. Эта практика достаточно распространена и является бизнесом: компании предъявляют свои технические требования, и права на трансляцию получают только те каналы, которые им соответствуют.

Как правило, предпочтение отдается государственным каналам, поскольку они действуют в интересах общества, в то время как частные каналы могут ограничивать трансляции или диктовать собственные условия. В нашем случае это была Национальная телерадиовещательная корпорация (НТРК).

Однако главное отличие этого года заключается в том, что впервые за 30 лет НТРК получила статус национального вещателя Олимпийских игр и транслировала мероприятие в открытом формате, без посредников. До этого любые крупные события такого масштаба, как Олимпийские игры, транслировались через частных агентов или компании, которые выступали в роли посредников. Это всегда влияло на то, как и в каком объеме контент попадал в эфир. По сути, это был недостаток как для телеканалов, которые не могли полностью контролировать процесс, так и для зрителей, которые не всегда имели доступ к полной трансляции. В 2024 году НТРК смогла обойти этих посредников и получить контент напрямую, что стало огромным прорывом.

Надо отметить, что технический персонал НТРК, который днем и ночью обеспечивал прямую трансляцию, сыграл ключевую роль в успешной реализации проекта.

Как долго велись переговоры по поводу трансляции?

Переговоры о трансляции могут начинаться задолго до самих игр, иногда даже за год до события. В нашем случае большую работу провел международный отдел НТРК под руководством начальника отдела Амана Адыла уулу. Они начали переговоры с компанией, которая обладает правами на трансляцию на территории Кыргызской Республики и других стран. Первоначальная стоимость лицензии была довольно высокой, но благодаря настойчивым переговорам и грамотному подходу к торгам, удалось достичь взаимовыгодного соглашения. Эта сумма была выплачена из бюджета, однако благодаря работе нашего рекламно-коммерческого отдела мы смогли вернуть эти средства и даже пополнить бюджет с запасом через рекламные контракты и спонсоров.

Стоит отметить, что это был первый раз, когда НТРК смогла привлечь к трансляции Олимпийских игр таких крупных финансовых спонсоров. До этого момента подобные сделки были невозможны, так как посредники забирали значительную часть дохода. Теперь же, работая напрямую, мы могли не только показать игры в полной мере, но и значительно укрепить финансовую составляющую канала. Ранее кабельным каналам предъявлялись высокие суммы за ретрансляцию, что приводило к отключению многих из них.

Особую благодарность следует выразить ведущим и комментаторам

спортканала НТРК, которые сделали трансляции ещё более увлекательными. В целом, командная работа НТРК оказалась успешной, и мы гордимся тем, что смогли предоставить зрителям качественные трансляции Олимпийских игр.

Какую роль сыграл ваш отдел, рекламно-коммерческий, в процессе трансляции?

Основная задача нашего отдела заключалась в успешной монетизации трансляции. НТРК заключила договор напрямую с лицензированной компанией, которая имеет права на трансляцию Олимпийских игр в Кыргызстане и других странах региона, без участия посредников. Это дало нам возможность самим управлять рекламным пространством и заключать сделки с крупными компаниями. Мы смогли привлечь серьёзных спонсоров, что не только покрывало расходы на лицензии, но и принесло значительную прибыль.

Кроме того, работа с лицензированной компанией без посредников в Кыргызстане позволила нам гибче подходить к формированию контентной сетки и максимизировать рекламные возможности.

Лицензионные сборы для трансляции Олимпийских игр различаются по странам и зависят от множества факторов. Например, в странах с высоким ВВП и большим населением лицензионные сборы значительно выше. В Узбекистане, где платежеспособность населения выше, чем у нас, стоимость трансляции, соответственно, тоже выше. Это же касается и Казахстана - там также высокие лицензионные сборы. Тем не менее, мы, конечно, торговались до последнего, чтобы получить оптимальные условия.

Вы упомянули, что раньше в заведениях общественного питания взималась оплата за трансляцию Олимпийских игр. Расскажите об этом подробнее.

Да, раньше действительно были подобные случаи. Многие кафе и рестораны, особенно те, которые транслируют крупные спортивные события, такие как Олимпийские игры или чемпионаты мира по футболу, обязаны были платить определённые суммы посредникам за трансляцию. Например, представители этих компаний могли прийти в заведение, подсчитать количество мест и выставить счёт, основываясь на вместимости. Если владельцы отказывались платить, им просто отключали трансляцию.

Мы не стали взимать с них плату за трансляции, что значительно упростило процесс. Мы сосредоточились на продажах эфирного времени только крупным компаниям и финансовым учреждениям. В результате нам удалось заключить сделки с тремя банками и одной отечественной сотовой компанией, что стало большим успехом для НТРК. До этого момента подобных крупных спонсоров не было.

Время было ограничено, и нам пришлось работать практически без выходных, чтобы за полтора месяца собрать необходимую сумму для покрытия расходов на трансляцию. Мы активно следили за каждой трансляцией, особенно когда выступали наши спортсмены. К сожалению, у нас не было возможности заказать профессиональный мониторинг рекламы, так как это требовало дополнительных затрат, но мы вручную отслеживали всё происходящее, чтобы не пропустить важные моменты.

Обязательства перед спонсорами при трансляции Олимпийских игр действительно крайне серьёзные. Если не выполнить условия договора во время Олимпиады, то после нам пришлось бы возмещать в двукратном размере, а это теряет смысл, ведь основной интерес возникает именно во время игр. До или после Олимпиады - это совершенно разные по численности аудитории. Во время соревнований аудитория измеряется миллионами, что значительно увеличивает ценность трансляции.

С какими сложностями вы столкнулись?

Одной из главных трудностей было размещение рекламы. Обычно, когда у нас запланирован рекламный блок, мы точно знаем время выхода - например, в 10:20. И рекламодатель, и мы уверены, что реклама выйдет в определённое время. Однако во время Олимпиады всё контролировалось Международным Олимпийским комитетом, и рекламные блоки выходили в более широкие временные промежутки, что затрудняло мониторинг и контроль. Поэтому нам приходилось вручную отслеживать каждый выход рекламы.

Как изменилось количество зрителей по сравнению с Олимпиадой 2020 года?

Количество зрителей значительно возросло. Это связано не только с растущим интересом населения к спортивным событиям, но и с активной поддержкой руководства страны. Президент Садыр Жапаров оказал значимую помощь всем олимпийцам, включая тех, кто не смог занять призовые места. Его поддержка служила мощным стимулом для спортсменов и способствовала увеличению общественного интереса к соревнованиям. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев также активно поддерживает развитие спортивных инициатив, предотвращая коррупционные схемы, что усиливает внимание к различным состязаниям. Коммерческие компании внесли весомый вклад в продвижение спортивных достижений, что способствовало повышению интереса к этим престижным мероприятиям.

Было ощущение, что на канале НТРК Олимпиада транслировалась постоянно. Сколько времени вы отводили на трансляции?

Когда мы получаем лицензию на трансляцию Олимпийских игр, канал "НТРК Спорт" транслировал события с начала и до конца, без перерывов. Самые интересные моменты, особенно с участием наших спортсменов, показывались на каналах "НТРК Музыка", "Ала-Тоо 24", "НТРК Маданият" и на основном "Первом национальном канале". Повторы, например, открытия и закрытия Олимпиады, а также ключевые моменты игр, настраивали наши режиссеры, и они выходили автоматически, либо в записи. Иногда бывали ситуации, когда наши спортсмены участвовали в соревнованиях одновременно в разных залах, и трансляция велась параллельно на разных каналах.

Что бы вы хотели изменить в трансляциях Олимпийских игр - 2028 ?

Через четыре года, я думаю, что в нашей работе можно многое улучшить. Прежде всего, хотелось бы, чтобы к следующей Олимпиаде лицензии на трансляции были получены заранее, минимум за полгода до начала. Это значительно упростит процесс и позволит нам подготовиться более тщательно. Ведь в этот раз переговоры длились долго, и в итоге лицензию мы получили буквально в последний момент, когда наше руководство НТРК отправилось в Монголию и подписало договор.

Здесь хочу отметить важную роль заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова, который активно поддерживал этот процесс. Он был очень заинтересован в успехе переговоров и приложил немало усилий, чтобы трансляции состоялись. Именно благодаря его поддержке мы смогли добиться успеха.

Одна из проблем, с которой мы столкнулись, - это вопрос эксклюзивных прав. Правообладатель лицензии в Монголии продал нам только права на телевещание, но трансляцию через интернет - IP-телевидения оставили за собой, что ограничило наши возможности. В следующий раз мы постараемся получить все права в комплекте, включая интернет-трансляции, чтобы пользователи могли смотреть Олимпиаду и через наше приложение НТРК.

Так что, через четыре года у нас есть потенциал значительно улучшить как техническую, так и организационную сторону трансляций, и я уверена, что с поддержкой руководство страны результаты будут еще лучше.