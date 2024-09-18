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Племянник Садыра Жапарова вновь отпущен под домашний арест

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Племянника президента КР Садыра Жапарова отпустили под домашний арест, сообщает пресс-служба суда.

"Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 24 августа 2024 года ходатайство следователя СУ ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по городу Бишкек удовлетворено.

Ранее примененная мера пресечения в виде заключения по стражу в отношении Ж.У.Р. изменена на домашний арест на срок следствия до 19 сентября 2024 года".

Напомним, в июле этого года племянник Садыра Жапарова Улан Жапаров был задержан сотрудниками ГКНБ. По данным следствия, он обещал должность полномочного представителя президента КР в одной из областей и якобы получил вознаграждение более 100 тысяч долларов, но обещание так и не выполнил.

До этого он также  привлекался к уголовной ответственности по статье "Коррупция" УК КР. Был задержан и отпущен под домашний арест.


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URL: https://www.vb.kg/439654
Теги:
Первомайский район, суд
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