Милиция расследует инцидент с обезьяной, ранившей человека в ГУМе

В соцсетях распространилось видео, на котором обезьяна сбежала из зоопарка и ранила сотрудника зоологического парка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, этот случай зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района города Бишкек, и начата доследственная проверка.

"В рамках проверки будут рассмотрены условия содержания животных и вопросы технической безопасности. Также будут привлечены уполномоченные государственные органы.

Пока что в районное управление не поступало письменных заявлений по этому инциденту", - говорится в сообщении ведомства.