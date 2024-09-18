Погода
$ 84.48 - 84.87
€ 92.62 - 93.62

Милиция расследует инцидент с обезьяной, ранившей человека в ГУМе

204  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В соцсетях распространилось видео, на котором обезьяна сбежала из зоопарка и ранила сотрудника зоологического парка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, этот случай зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района города Бишкек, и начата доследственная проверка.

"В рамках проверки будут рассмотрены условия содержания животных и вопросы технической безопасности. Также будут привлечены уполномоченные государственные органы.

Пока что в районное управление не поступало письменных заявлений по этому инциденту", - говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439658
Теги:
ранение, Бишкек, животные, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  