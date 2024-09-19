ГКНБ возвращено в госсобственность две школы в Сокулукском районе

ГКНБ КР возвращено в государственную собственность здание школы с прилегающей территорией общей площадью 20 га в селе Жаламыш Сокулукского района Чуйской области стоимостью 376 млн. 339 тысяч сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проверкой выявлены факты нарушений земельного законодательства КР, в результате чего школа и территория в 1998 году незаконно была передана в частную собственность.

В результате принятых мер, владелец объекта М.Ш. добровольно передал объект в государственную собственность, при этом, оценочная стоимость объекта составила 376 млн. 339 тысяч сомов.

Также органами ГКНБ возвращено в государственную собственность здание Гавриловской школы Сокулукского района Чуйской области стоимостью 255 млн. 649 тысяч сомов.

Было установлено, что в 1992 году школа была незаконно приватизирована сельскохозяйственным кооперативом имени Шопокова. В 2006 году кооперативом был заключен договор о купле-продаже школы с Министерством образования, науки и молодежной политики КР на сумму 12 млн. 500 тысяч сомов, однако после перечисления министерством указанной суммы на счет кооператива, здание школы до настоящего времени не было возращено в государственную собственность".