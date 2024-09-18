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В центре Москвы у офиса Wildberries произошла стрельба. Есть погибшие

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Около главного офиса маркетплейса Wildberries в центре Москвы произошла стрельба. Глава компании Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Сообщается о двоих погибших.

"Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", - заявила в среду днем основательница крупнейшего в России онлайн-ритейлера и богатейшая женщина страны (Forbes оценивает ее состояние в 7,4 млрд долларов).

В результате стрельбы погибли два человека, это охранники офиса Wildberries, сообщали агентства и "Интерфакс" и ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

В Следственном комитете России (СКР) впоследствии подтвердили, что жертвами стрельбы стали два человека, еще семь человек получили ранения, в том числе два сотрудника правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждено по статьям "убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ), "покушение на убийство двух и более лиц" (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105), "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" (ст. 317 УК РФ), "незаконное хранение огнестрельного оружия" (ст. 222 УК РФ) и "самоуправство" (ч. 2 ст. 330 УК РФ), сообщает телеграм-канал ведомства.

По данным "Интерфакса", в полицию после перестрелки было доставлено около 30 человек.

"Агентство" (объявлено "иностранным агентом") отмечает, что среди пострадавших в перестрелке оказались как минимум три бойца MMA с Кавказа.

Источник: Би-би-си


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URL: https://www.vb.kg/439664
Теги:
стрельба, Москва
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