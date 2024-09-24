Закуплено 40 комплектов оборудования для искусственного осеменения овец

Департамент племенного животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с агентством USAID и ассоциацией "Кыргыз жүн", и с их финансовой поддержкой было закуплено 40 комплектов оборудования необходимых для искусственного осеменения овец, которые планируется раздать в 2024-году техникам осеменаторам к сезонному размножению овец.

В овцеводстве искусственное осеменение овец применяют в целях получения большого количества продуктивных ягнят.

Департамент племенного животноводства, пастбищ и кормов оказывает поддержку фермерским хозяйствам в переходе овцеводческого хозяйства с количества на качество.

В 2023-году было осеменено 6190 голов овец, в этом году от осемененных овцематок получено 6247 приплодов. Другими словами, выход составил 101 к 100.

Из них мериносовой породы овец 4650 голов, что составляет 74,4% от всего полученного плода, Арашанская порода составила 972 голов, другими словами 15,56%, Тянь-Шанская порода составила 450 голов-7,3%, выход ягнят Алайской породы составил 202 голов, что составляет 3,23%.

Известно, что овцы относятся к животным с четко выраженным половым сезоном, который приходится с сентября по декабрь. Учитывая сезонность размножения овец, искусственное осеменение в 2024-году в Республике планируется начать с октября месяца.