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В Кыргызстане пройдут мастер классы для школьников на борту "Кванториума"

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- Светлана Лаптева
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В городах Бишкек, Кара-Балта и Токмок 23 – 27 сентября пройдут мастер-классы российского технопарка "Кванториум" для учеников 5-11-х классов. Марафон мастер-классов организован при поддержке Россотрудничества. С кыргызской стороны организатором выступило Министерство образования и науки Кыргызстана.

Учеников ждет увлекательное путешествие в мир новейших технологий: виртуальная реальность, аэромоделирование, беспилотные летательные аппараты, робототехника, геоинформатика и картография, 3D-моделирование, космические технологии и цифровой дизайн.

В трех городах страны пройдут 48 образовательных мероприятий с использованием мобильной лаборатории, созданной на базе автомобиля "КАМАЗ".

Ребята не только познакомятся с новинками в сфере высоких технологий, но и узнают, как применять эти достижения при создании собственных проектов. Главная задача проекта – вызвать у детей и молодежи интерес к техническим наукам, показать, что занятия наукой увлекательны и доступны каждому. Знание новых технологий поможет школьникам выбрать будущую профессию и сделает учебный процесс интереснее.

Проект реализуется в исполнение федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

По вопросам аккредитации представителей СМИ просим обращаться в пресс-службу Русского дома в Бишкеке: тел.: +996(779) 706-186; e-mail: info@kgz.rs.gov.ru.

Первый мобильный технопарк "Кванториум" появился в Республике Татарстан в 2020 году. Мобильный "Кванториум" – это детский "технопарк на колесах", внутри которого обустроен многофункциональный комплекс Хайтек для проведения опытов, моделирования и конструирования, включающий в себя устройства для работы в дополненной и виртуальной реальности, 3d-принтеры, лазерный гравер, сборочную и паяльную зону.

Ранее мастер-классы технопарка "Кванториум" прошли в Абхазии и Казахстане.


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URL: https://www.vb.kg/439669
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