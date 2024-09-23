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"К 2030 году планируется объединить фермерские хозяйства в 424 кооператива"

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев заявил, что политика создания кооперативов в частных и мелких фермерских хозяйств разработана в соответствии с целью развития агропромышленного комплекса. По его словам, главным требованием кооперации является совершенствование крупного товарного производства и стимулирование процесса его консолидации.

"В настоящее время разрабатывается программа, в рамках которой государство ликвидирует всех, кто имеет кредит до 1 миллиона сомов в качестве поддержки вопроса финансирования объединенных товаропроизводителей. Но для этого существуют особые условия и требования. Частные мелкие фермерские хозяйства должны вступить в кооперативы. Целесообразно перейти на систему капельного орошения. Необходимо иметь четкий план и договоренность, что сажать и куда продавать произведенную продукцию. На основании этой политики государство оказывает финансовую помощь и поддержку. Освоение пастбищных земель будет предоставлено на упрощенных условиях.

Сегодня планируется создавать кооперативы путем объединения земельных участков, сельхозтехники, скота, чтобы стимулировать консолидацию мелких производителей товаров в регионах. Также к 2030 году планируется объединить мелких фермеров в 424 кооператива.

Существует 741 сельскохозяйственных кооперативов. Им выделено 53127 га земли. Также 8 кооперативам через "Айыл Банк" по проектам "Финансирование сельского хозяйства-12" и "Финансирование агропромышленного комплекса" еще 6 кооперативам от "Элдик Банка".

В целях привлечения (стимулирования) такого объединения разрабатывается проект "Финансирование объединенных производителей продукции". Согласно ему, рассматриваются льготные кредиты под 6 процентов сроком на 5 лет, а также прямая аренда земель госфонда сроком до 20 лет, льготные концессии на освоение необрабатываемых земель, льготная аренда техники и скота.

На данный момент для реализации проекта средства есть. Например, "Азиатский банк развития" выделяет 40 миллионов долларов на открытие 70 перерабатывающих предприятий и логистических центров. "Всемирный банк" выделяет 35 миллионов долларов на развитие садоводства в регионах (Джалал-Абад, Нарын) и поддержку производства молока (Иссык-Куль, Талас, Чуй). Также имеются средства для капельного орошения.

Следует отметить, что создание кооперативов осуществляется в соответствии с политикой укрепления продовольственной безопасности и эффективного использования природных ресурсов в соответствии с Указом Президента Садыра Жапарова "О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/439671
Теги:
Бакыт Торобаев, сельское хозяйство
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