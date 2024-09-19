ГКНБ: Фейковое видео с задержанием - пранк, снятый в Москве

В соцсетях распространяется видеоролик, в котором лица в черной специальной форменной одежде проводят агрессивное задержание молодых людей кыргызской национальности. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, ролик преподносится как задержание силовыми структурами Кыргызстана с целью психологического давления на общественность.

"Проверка установила, что видео распространяется с фейкового аккаунта, использующего логотип "Азаттык Кыргызстан". На самом деле ролик был снят в Москве и является пранком.

В июле 2024 года гражданин РФ Самат Абдырахманов, известный как "Самат Кыргыз", вместе со своими друзьями Нурланом уулу Марселем, Абдрахмановым Абдурахманом, Искендеровым Атабеком, Жакишовым Алибеком, Пирматовым Тимурланом и Адишеровым Адилетом провел досуг в съемном доме в Москве. В какой-то момент в дом ворвались люди в обмундировании СОБР и провели задержание, которое оказалось пранком, организованным блогером Адишеровым для увеличения числа подписчиков в социальных сетях.

Таким образом, предпринимаются попытки ввести общественность в заблуждение и дискредитировать правоохранительные органы Кыргызской Республики с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. В настоящее время ГКНБ КР проводит мероприятия по установлению авторов публикации и привлечению их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.

ГКНБ КР призывает граждан не поддаваться на провокации и не распространять информацию, несоответствующую действительности.