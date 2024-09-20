В озеро Иссык-Куль выпущено 1 миллион 700 тысяч мальков карпа-сазана

Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на основании плана мероприятий на 2024-2025 годы ведет зарыбление водоемов рыбохозяйственного значения республики с ценными видами рыб.

13 и 18 сентября 2024 года специалистами Департамента с участием специалистов соответствующих государственных служб и гражданского общества мальки карпа-сазана были выпущены следующие участки озера Иссык-Куль.

-участок озера Иссык-Куль №40, Тюпский залив – 500 000 шт.;

- участки озера Иссык-Куль №7, №13 - 1 млн. 200 тысяч шт.

В настоящее время количество выпущенных мальков карпа-сазана составляет 1 миллион 700 тысяч штук. Деятельность по зарыблению водоемов продолжается.