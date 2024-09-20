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В озеро Иссык-Куль выпущено 1 миллион 700 тысяч мальков карпа-сазана

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- Светлана Лаптева
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Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на основании плана мероприятий на 2024-2025 годы ведет зарыбление водоемов рыбохозяйственного значения республики с ценными видами рыб.

13 и 18 сентября 2024 года специалистами Департамента с участием специалистов соответствующих государственных служб и гражданского общества мальки карпа-сазана были выпущены следующие участки озера Иссык-Куль.

-участок озера Иссык-Куль №40, Тюпский залив – 500 000 шт.;

- участки озера Иссык-Куль №7, №13 - 1 млн. 200 тысяч шт.

В настоящее время количество выпущенных мальков карпа-сазана составляет 1 миллион 700 тысяч штук. Деятельность по зарыблению водоемов продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/439683
Теги:
рыбное хозяйство, Иссык-Куль
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