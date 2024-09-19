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ГКНБ вернул мукомольный завод в Балыкчы на баланс государства

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На баланс государства возвращены строения с прилегающими земельными участками мукомольного завода, расположенного в городе Балыкчы стоимостью 288 962 637 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках уголовного дела по факту коррупции, связанной с выводом из государственной собственности объектов мукомольного завода должностными лицами Фонда государственных материальных резервов КР, на баланс государства возвращены следующие объекты:

Мельница с земельным участком площадью 1 304 кв.м., стоимостью 230 899 000 сомов.

Водозаборное сооружение с земельным участком площадью 9 504 кв.м., стоимостью 10 037 762 сомов.

Склад готовой продукции с земельным участком площадью 1 550 кв.м., стоимостью 42 460 430 сомов.

Трансформаторное здание с земельным участком площадью 129 кв.м., стоимостью 1 357 445 сомов.

Овощехранилище с земельным участком площадью 112,64 кв.м., стоимостью 4 208 000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/439685
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, ГКНБ
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