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В Кыргызстане к 2040 году планируется перерабатывать 50% сельхозпродукции

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- Светлана Лаптева
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В соответствии с Указом Президента Садыра Жапарова "О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса", планируется значительное развитие перерабатывающей промышленности в Кыргызстане. Основная цель - достичь 50% переработки сельскохозяйственной продукции к 2040 году и обеспечить полное удовлетворение потребностей населения в девяти основных продуктах питания к 2030 году, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Для реализации данной стратегии предусмотрено создание:

- 25 крупных перерабатывающих предприятий

- 20 торгово-логистических центров

- 20 убойных пунктов - соответствующих международным стандартам.

На сегодняшний день в республике уже функционируют:

- 413 средних перерабатывающих предприятий

- 10,809 мелких предприятий

- 249 фруктовых складов

- 33 торгово-логистических центра

- 104 убойных пункта

Кроме того, развитие передовых перерабатывающих предприятий должно способствовать увеличению экспорта высокодоходной сельскохозяйственной продукции. Например, с созданием 650 рыбопромышленных предприятий планируется увеличить экспорт рыбной продукции до 105 тыс. тонн.

В рамках реализации 100 проектов, связанных с агропромышленным комплексом, также акцентируется внимание на развитие таких направлений, как переработка шерсти, молочное и птицеводство, рыболовство и выращивание сельскохозяйственных культур. Эти меры помогут укрепить продовольственную безопасность и эффективно использовать природные ресурсы страны.


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URL: https://www.vb.kg/439687
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