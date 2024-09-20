Женскому бизнесу в 2024 году выдали 915 гарантий на 677 млн сомов

ОАО "Гарантийный фонд" продолжает в приоритетном порядке оказывать гарантийную поддержку женщинам, занятым предпринимательской деятельностью Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, доля женского предпринимательства от общего количества выданных гарантий в 2022 году составила 29%, в 2023 году - 41%, за 8 месяцев 2024 года - 40%.

Также ежегодно увеличивается количество гарантий, выданных на поддержку женского бизнеса. В 2022 году женщинам-предпринимательницам было выдано 306 гарантий, в 2023 году – 1942 гарантии, за 8 месяцев 2024 года – 915 гарантий.

C начала текущего года на развитие женского предпринимательства Гарантийный фонд предоставил 915 гарантий на сумму почти 677 млн сомов. Гарантийное обеспечение в этом году предоставило возможность предпринимательницам получить доступ к кредитам в объеме почти 1 млрд 905 млн сомов.

Предпринимательницы, воспользовавшиеся услугами Гарантийного фонда, представляют практически все отрасли в регионах страны, в том числе сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, сфера услуг, промышленность, строительство, туризм, транспорт и др.

За весь период деятельности Гарантийного фонда на развитие женского предпринимательства выдано 3898 гарантий на сумму 2 млрд 974 млн сомов, что обеспечило предпринимательниц банковскими кредитами на сумму свыше 8 млрд 639 млн сомов.

Дополнительную информацию по вопросам гарантийного обеспечения можно получить по тел.: 996 (554) 17 71 05; 0556 62 53 79 или на сайте .