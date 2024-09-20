Погода
$ 84.24 - 84.69
€ 92.62 - 93.62

Женскому бизнесу в 2024 году выдали 915 гарантий на 677 млн сомов

212  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОАО "Гарантийный фонд" продолжает в приоритетном порядке оказывать гарантийную поддержку женщинам, занятым предпринимательской деятельностью Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, доля женского предпринимательства от общего количества выданных гарантий в 2022 году составила 29%, в 2023 году - 41%, за 8 месяцев 2024 года - 40%.

Также ежегодно увеличивается количество гарантий, выданных на поддержку женского бизнеса. В 2022 году женщинам-предпринимательницам было выдано 306 гарантий, в 2023 году – 1942 гарантии, за 8 месяцев 2024 года – 915 гарантий.

C начала текущего года на развитие женского предпринимательства Гарантийный фонд предоставил 915 гарантий на сумму почти 677 млн сомов. Гарантийное обеспечение в этом году предоставило возможность предпринимательницам получить доступ к кредитам в объеме почти 1 млрд 905 млн сомов.

Предпринимательницы, воспользовавшиеся услугами Гарантийного фонда, представляют практически все отрасли в регионах страны, в том числе сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, сфера услуг, промышленность, строительство, туризм, транспорт и др.

За весь период деятельности Гарантийного фонда на развитие женского предпринимательства выдано 3898 гарантий на сумму 2 млрд 974 млн сомов, что обеспечило предпринимательниц банковскими кредитами на сумму свыше 8 млрд 639 млн сомов.

Дополнительную информацию по вопросам гарантийного обеспечения можно получить по тел.: 996 (554) 17 71 05; 0556 62 53 79 или на сайте .


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439689
Теги:
бизнес, Кыргызстан, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  