В Свердловском районе демонтировали 105 рекламных баннеров и щитов

В Бишкеке продолжаются рейдовые мероприятия, которые направлены на улучшение внешнего облика столицы, повышение безопасности на улицах и соблюдение норм законодательства в сфере рекламы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Так, на территории Свердловского района демонтировано 105 рекламных баннеров и щитов по улице Лермонтова от проспекта Жибек-Жолу до улицы Фрунзе.

Рейд проведен сотрудниками Сверловской районной администрации совместно с представителями управления по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек и МП "Тазалык".

В ходе мероприятия проведена тщательная проверка установленных рекламных конструкций на соответствие действующим нормативам.