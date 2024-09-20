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В Свердловском районе демонтировали 105 рекламных баннеров и щитов

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В Бишкеке продолжаются рейдовые мероприятия, которые направлены на улучшение внешнего облика столицы, повышение безопасности на улицах и соблюдение норм законодательства в сфере рекламы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Так, на территории Свердловского района демонтировано 105 рекламных баннеров и щитов по улице Лермонтова от проспекта Жибек-Жолу до улицы Фрунзе.

Рейд проведен сотрудниками Сверловской районной администрации совместно с представителями управления по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек и МП "Тазалык".

В ходе мероприятия проведена тщательная проверка установленных рекламных конструкций на соответствие действующим нормативам.


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URL: https://www.vb.kg/439691
Теги:
реклама, Бишкек, демонтаж
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