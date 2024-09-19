Экс-начальник "Кадастр" в Кара-Суу пытался дать взятку сотруднику ГКНБ

При попытке дать взятку сотруднику Госкомитета нацбезопасности задержан бывший начальник ГУ "Кадастр" Кара-Суйского района гражданин Ш.Р.Ж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, задержанный будучи руководителем злоупотребляя своим должностным положением, вступив в сговор с заинтересованными лицами внес изменения в генеральный план массива Ачы айылного аймака Датка (ранее Шарк) Кара-Суйского района и незаконно выдавали земельные участки под ИЖС, категория которых изначально предназначалась для строительства социальных объектов (школы, детские сады, коммунально-складские зоны, земли ФПС и т.д.).

В целях положительного решения разбирательства в свою пользу, чтобы избежать уголовной ответственности, предложил сотруднику ГКНБ взятку в размере 15 тысяч долларов. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.