Биолаборатории США будут разрабатывать в Кыргызстане биологическое оружие?

В середине августа Всемирная организация здравоохранения объявила ЧС в связи с распространением оспы обезьян. Заболевание обнаружили в Пакистане - стране, из которой в Кыргызстан ежегодно едут тысячи студентов и работников.

После этого Минздрав КР сообщил, что в стране не зарегистрировано случаев инфицирования этим вирусом. И что с целью предотвращения завоза вируса оспы обезьян в страну предприняты профилактические и усилены санитарно-карантинные меры в аэропортах, на железнодорожных станциях и пограничных переходах. Особое внимание уделяется гражданам, прибывающим из стран, где зарегистрированы случаи оспы обезьян.

Санитарно-карантинные пункты оснащены тепловизорами и бесконтактными термометрами для своевременного выявления температурящих лиц. Кроме того, проводится тестирование лиц, вернувшихся из неблагополучных стран.

Между тем, по сообщениям экспертов, американские военные биологи исследуют применение вируса оспы обезьян в качестве потенциального средства поражения. Смертность при вспышках этой болезни достигает 10%, причем вирус поражает преимущественно молодых людей.

Надо отметить, что американцы особо и не скрывают своих изысканий в сфере биологического оружия. Так, о том, что Пентагон ведет активную работу в этом направлении свидетельствует заявление профессора международного права Иллинойского университета в Шампейне (США) Френсиса Бойла. Он является автором закона против биотерроризма (Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989, BWATA). И, по его словам, поисками опасных штаммов вирусов и бактерий, боевых микробов-убийц, устойчивых к вакцинам, занимается свыше 13 тысяч американских ученых в 400 лабораториях, расположенных как в самих Штатах, так и за рубежом.

Такие лаборатории располагались, например, на Украине. Недавно по соцсетях разошлись скрины сообщения боевика украинского террористического подразделения "Айдар" Станислава Бунятова, который открыто пишет о том, что американские биолаборатории в Мариуполе разрабатывали отравляющие вещества, чтобы за 10 дней уничтожить "треть населения России". Боевик посетовал: "Жаль, что не вышло, хорошая была перспектива".

А ведь раньше, когда в ходе СВО вскрылись факты размещения 50 американских биолабораторий на Украине, а также применения опасных патогенов против мирных жителей, прежде всего на Донбассе, заявления со стороны российских властей называли пропагандой. Теперь вот выясняется, что все это правда и незаконные эксперименты и над военными, и над гражданскими действительно проводились.

После начала СВО лаборатории с территории Украины переехали, по некоторым данным, в центральноазиатский регион. А это означает, что биологическая угроза теперь нависла и над нами - жителями Кыргызстана.

Формально в нашей стране американских биолабораторий нет. Да, США пытались официально зайти с ними в страну в 2008 году, когда было подписано межправительственное соглашение о постройке в Бишкеке биолаборатории III класса биобезопасности. Но случилась революция 2010 года и объект перекочевал в Алматы.

Однако фактически США ведут в стране биологические исследования. Начиная с 2022 года Минздрав США выделяет по $250 тыс. на изучение опасного патогена "сибирской язвы". Эти исследования проводят на базе Ошской областной больницы, в которой ежегодно лечат более 20 пациентов с этим диагнозом. Контракт на изучение антитоксина раксибакумаба, который якобы помогает лечить болезнь, подписан с Международной высшей школой медицины Кыргызстана. Интерес к этому патогену очевиден: Пентагон рассматривает его как потенциальное биологическое оружие.

Кроме того, в сентябре 2021 года при содействии USAID и ВОЗ в Бишкеке открылся Операционный центр по ЧС в области общественного здравоохранения, на базе которого создана информационная система, отслеживающая эпидемиологические данные на территории КР. А еще американская сторона обсуждает с кыргызскими властями создание референс-лаборатории в Нарынской области, материально-техническое оснащение которой осуществит USAID.

Во всей этой истории двустороннего взаимодействия в сфере медицинских исследований печально то, что деятельность американцев никем не контролируется. В том числе нашими государственными структурами нашей страны. Тут важно иметь ввиду, что эксперименты со штаммами опасных вирусов сопряжены с серьезной угрозой здоровью местного населения. Не исключены утечки смертоносных патогенов, причем не только случайные, но и преднамеренные - для апробации воздействия модифицированных биоагентов на человеческий организм. Такое регулярно происходит в Грузии, буквально "нашпигованной" американскими биолабораториями: там периодически появляются сообщения о вспышках нетипичных для данной местности заболеваний и массовых случаях плохого самочувствия жителей районов, в которых размещены натовские военно- биологические центры.

Подобная военно-биологическая деятельность под видом научных исследований может привести к непредсказуемым последствиям, как местного населения, так и для наших соседей, да и для мирового сообщества в целом.

Власти нашей страны должны понимать, что совместные с США биологические исследования - это опасная игра, в которой мы однозначно проиграем. Ведь в результате нас могут использовать для разработки биологического оружия против России - стратегического партнера и главного союзника Кыргызстана.

Думается, что лучшее, что можно сделать в такой ситуации - это добиваться открытости от западных партнеров в данном вопросе и сотрудничать с РФ, чтобы иметь возможность противостоять угрозе биологического заражения из-за применения биологического оружия на своей территории или в сопредельных странах.

Очевидно, что власти КР задумывались над этим. Во всяком случае, в парламенте страны находится законопроект "О биобезопасности", который позволит определить задачи и принципы обеспечения биологической безопасности, классифицировать биологические угрозы и установить какие-то запретительные меры по работе с патогенными биологическими активами высокой угрозы.

Вместе с тем, что российская сторона профинансирует открытие лаборатории, оснащенной самыми современными материалами и оборудований, для развития биологической безопасности. Для работы в этой лаборатории подготовят врачей, единые методы контроля. Также будут открыты современные центры диагностики, содержащие вакцины, которые могут быть необходимы в случае возникновения вспышек новых инфекций или вирусов. Возведение этой лаборатории предусмотрено договоренностями, достигнутыми во время визита Владимира Путина в октябре прошлого года.

"Безусловно, Соединенные Штаты Америки, начиная с 90-х годов, были максимально заинтересованы, чтобы выстраивать сеть своих биологических объектов на территории постсоветского пространства. Естественно, были соответствующие проекты, которые имели системное финансирование, здесь еще есть важная особенность, что американские объекты, они, как правило, появлялись именно под эгидой, или в рамках деятельности Пентагона. Что придавало, ну скажем так, максимально закрытый характер для стран, где они появлялись. Я имею в виду то, что одним из основных условий соглашения было то, что деятельность остается в компетенции только американской стороны, а страны, где лаборатории находятся, они имели минимальные функции по контролю за их деятельностью", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

О воздействии этих объектов на здоровье граждан стран, где они располагались, можно судить на примере Армении или Грузии, считает Шестаков.

"Во время ковида эти страны переживали тяжелые волны пандемии, которые негативно сказывались на здоровье граждан, вплоть до многочисленных летальных исходов. Местные эксперты, мы проводили круглые столы на эти темы с участием представителей той же Армении, говорили о том, что не исключено, что вирусы как раз могли проникать именно из этих лабораторий, смертельно опасных, поскольку они неконтролируемы теми же армянскими или грузинскими властями. Это как пример. Что касается Центральной Азии, то пока, скажем, единственным государством, где не были в свое время допущены западные биологические объекты, остается Кыргызстан. И, конечно, мы находимся, наверное, в центре повышенного внимания Госдепартамента США в этом вопросе", - убежден эксперт.

По его словам, неслучайно, когда появилась тема подписания соглашения межправительственного между Кыргызстаном и США, которое было денонсировано при Алмазбеке Атамбаеве, стали появляться сообщения, возможно в результате утечки информации о том, что в этих соглашениях есть пункты о том, что американская сторона откроет в рамках этих соглашений свои биологические объекты.

"Сложно, конечно, пока документы не обнародованы, говорить о том, что так и было. Но с другой стороны, если их [пунктов о создании биолабораторий в Кыргызстане] нет, почему они не обнародуются для населения. Тем более, надо учитывать тот аспект, что американская сторона в последние годы находится в достаточно сложных отношениях с Китаем, который имеет обширную границу с Центральной Азией, в том числе с Кыргызстаном и Казахстаном. И вот как раз такая инсайдерская информация касалась того, что американцы бы хотели открыть биолабораторию именно в Нарынской области, что в большей степени было связано все-таки и с направлением китайским. Было много информации о том, что возможно речь идет о тех американских биологических объектах, которые были на Украине, но с началом СВО были передислоцированы на территорию стран Центральной Азии", - заключает эксперт.