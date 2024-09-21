В КР встретились заместители руководителей пограничных ведомств стран СНГ

В соответствии с планом работы Совета командующих Пограничными войсками на 2024 год на базе Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики состоялась рабочая встреча заместителей руководителей пограничных ведомств государств – участников СНГ по вооружению и тылу. В ней приняли участие представители пограничных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, а также Координационной службы СКПВ, сообщила пресс-службв Исполнительного комитета СНГ.

Открыл рабочую встречу заместитель председателя Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками генерал-лейтенант А.Н. Буеров. Председательствующим был избран заместитель директора Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики генерал-майор Д.И. Сатимов.

В своих выступлениях докладчики подробно осветили основные направления и приоритеты развития вооружения, военной техники, а также актуальные вопросы материально-технического обеспечения пограничных ведомств государств-членов СНГ. Помимо этого, участники рабочей встречи обсудили перспективы повышения качества информационного обмена и военно-технического сотрудничества пограничных ведомств.

По итогам рабочей встречи руководители делегаций выразили мнение о необходимости совершенствования общих подходов межведомственного взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества пограничных ведомств государств Содружества.