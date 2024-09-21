Погода
$ 84.06 - 84.56
€ 93.22 - 94.22

В КР встретились заместители руководителей пограничных ведомств стран СНГ

317  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В соответствии с планом работы Совета командующих Пограничными войсками на 2024 год на базе Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики состоялась рабочая встреча заместителей руководителей пограничных ведомств государств – участников СНГ по вооружению и тылу. В ней приняли участие представители пограничных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, а также Координационной службы СКПВ, сообщила пресс-службв Исполнительного комитета СНГ.

Открыл рабочую встречу заместитель председателя Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками генерал-лейтенант А.Н. Буеров. Председательствующим был избран заместитель директора Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики генерал-майор Д.И. Сатимов.

В своих выступлениях докладчики подробно осветили основные направления и приоритеты развития вооружения, военной техники, а также актуальные вопросы материально-технического обеспечения пограничных ведомств государств-членов СНГ. Помимо этого, участники рабочей встречи обсудили перспективы повышения качества информационного обмена и военно-технического сотрудничества пограничных ведомств.

По итогам рабочей встречи руководители делегаций выразили мнение о необходимости совершенствования общих подходов межведомственного взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества пограничных ведомств государств Содружества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439695
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, СНГ, сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  