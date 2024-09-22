В КР мобильные курятники будут производится и поставляться в регионы

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялась встреча с генеральным директором китайской компании ООО "Чжэнчжоу Ливи Оборудование", ведущего производителя и экспортера оборудования для птицеводства, Дженг Йабинг, а также с представителями компании "Оазис Агро" Константином Бородиным и представителем племенной птицефабрики "Ройал Брид" Дастаном Суюнтбековым.

В ходе встречи был подписан меморандум о дальнейшем сотрудничестве, направленном на поставку комплектующих для строительства мобильных курятников для сельских регионов.

Мобильные курятники будут производиться массово и распространяться среди населения страны по принципу "формата IKEA". Это означает, что они будут доставляться в виде комплектов для максимальной логистической эффективности. В каждом регионе сертифицированный местный подрядчик будет отвечать за сборку курятников на участке клиента. Компания "Оазис Агро" также берет на себя обучение, обеспечение кур и кормов. Логистика кормов уже налажена, и имеются торговые точки во всех отдаленных районах страны.

Кроме того, на встрече был представлен проект птицефабрики на 60 тысяч птиц в Араванском районе Ошской области, которая планирует начать функционировать весной 2025 года.

Учитывая важность развития производства продуктов питания, в частности яиц, для обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики в условиях их дефицита на внутреннем рынке, вопросы увеличения производства яиц приобретают первостепенное значение.

Принятые меры нацелены на укрепление продовольственной независимости страны и создание стабильной основы для долгосрочного экономического роста.