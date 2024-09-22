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В КР удобрения из овечьей шерсти проходят испытательный эксперимент

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- Светлана Лаптева
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В связи с распоряжением кабинета министров КР в целях оценки эффективности применения органического удобрения из овечьей шерсти на качество урожая сельскохозяйственных культур и безопасности перед широким применением в сельском хозяйстве Министерством был отправлен транспортный груз весом 13 200 тонн необработанной овечьей шерсти с базы ОсОО "Энесай Групп" в Монголию. Из этой партии было переработано в 11 276 кг гранулированных органических удобрений.

На сегодняшний момент определяется методика и параметры проведения испытания органического удобрения из овечьей шерсти, которые будут оцениваться в ходе эксперимента (урожайность, качество урожая, состояние почвы, рост и развитие растений, уровень питательных веществ в почве, водоудерживающие способности, тестовые участки с учетом характеристик почвы и культурных растений).

После завершения испытания органического удобрения из овечьей шерсти, будет вносится научно-обоснованное заключение.


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URL: https://www.vb.kg/439701
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