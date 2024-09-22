В Кыргызстане презентовано открытие проекта консорциума "Eco Power"

В Бишкеке состоялась важная встреча представителей отечественного и зарубежного бизнеса, организованная в рамках открытия проекта консорциума "Eco Power".

На мероприятии обсуждались перспективы развития альтернативной энергетики в Кыргызстане.

Участниками встречи стали ключевые игроки в этой сфере: менеджер по развитию бизнеса в Центральной Азии компании "Total Energies" Марат Амирсеитов, директор Фонда зеленой энергетики при правительстве КР Кундуз Кырбашева, управляющий партнер и председатель Ассоциации иностранных инвесторов Кайрат Итибаев, а также представитель Южной Кореи, почетный консул КР в Корее и партнер "Eco Power" Ким Хосонг.

В мероприятии также приняли участие представители бизнес-сообществ Чехии, Польши, Литвы и других стран.

Марат Амирсеитов подробно рассказал о деятельности "Total Energies" в Центральной Азии и подчеркнул, что компания активно развивает проекты в области возобновляемой энергетики.

Так, например, "Total Energies" уже запустила три солнечные электростанции в регионе: две в Казахстане с мощностью 28 МВт и одну в Узбекистане с мощностью 100 МВт.

В Кыргызстане компания работает уже два года, а в 2023 году, при участии президента КР Садыра Жапарова, было подписано соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии. Строительство планируется начать в 2025 году, что станет важным шагом для развития зеленой энергетики в стране, подчеркнул он.

Другим важным выступлением стала речь Айдина Джаманакова, представителя компании KASSET. Он рассказал о деятельности фирмы, основанной еще в советские годы, и работающей в энергетическом секторе с 1937 года.

Джаманаков сообщил и о проектах компании в области строительства высоковольтных линий электропередачи, солнечных и ветровых электростанций.

Особое внимание было уделено проекту "Борей", который реализуется в Казахстане, где расположены "Джунгарские ворота" - одна из наиболее ветроэнергетически перспективных зон региона. Ее мощность составляет 100 МВт, и она уже успешно функционирует на протяжении полугода.

Также Джаманаков отметил важность укрепления энергетической системы Кыргызстана, особенно на юге страны, где наблюдается дефицит энергии. Компания KASSET занимается реконструкцией подстанции Шу, которая соединена с подстанцией Фрунзенская, что позволит создать энергетический коридор с севера на юг страны.

Директор Фонда зеленой энергетики Кундуз Кырбашева подробно остановилась на деятельности фонда, который был создан при кабинете министров КР в ноябре 2022 года.

Основной его целью является финансирование и поддержка проектов в области возобновляемой энергетики.

Важнейшим органом управления фондом является наблюдательный совет, возглавляемый премьер-министром Кыргызстана Акылбеком Жапаровым.

По словам Кырбашевой, Кыргызстан обладает огромным потенциалом для развития гидроэнергетики, однако до сих пор используется лишь 10-15% от его возможностей.

При этом солнечная и ветровая энергия в стране остаются слабо изученными и требуют привлечения инвестиций для активного развития.

"В последние годы правительство Кыргызстана внесло значительные изменения в законодательство, касающееся возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Были разработаны долгосрочные контракты для инвесторов, которые могут заключаться на срок до 25 лет для проектов с малой гидроэнергетикой (до 30 МВт). Для расчета тарифов на электроэнергию используется коэффициент 1,3 от самого высокого тарифа, что составляет 4 сома 42 тыйына", - отметила она.

Управляющий директор компании Eco Power Роман Рошель поделился успешным опытом фирмы в области возобновляемой энергетики.

Он отметил, что с 2007 года Eco Power активно развивает проекты в сфере альтернативной энергетики, начав свою деятельность в Германии с установки солнечных панелей.

Сегодня компания обладает обширной экспертизой, охватывающей все направления ВИЭ - от проектирования и инжиниринга до реализации масштабных энергетических проектов по всему миру.

Рошель подчеркнул, что благодаря такому многонациональному сотрудничеству с крупнейшими компаниями KAZSEP (Казахстан), SNG Solar (Литва), Qualitz Srl (Швейцария) и другими консорциум способен предлагать комплексные решения, адаптированные под специфические условия каждого региона, что делает их проекты эффективными и успешными на международной арене.

Кайрат Итибаев, управляющий партнер и председатель Ассоциации иностранных инвесторов, отметил важность последних изменений в законодательстве Кыргызстана, касающихся энергетики.

Он подчеркнул, что принятие нового закона "Об энергетике" в марте 2023 года, а также обновление закона о возобновляемых источниках энергии в августе того же года, значительно расширили возможности для иностранных инвесторов.

Особенно важным стало установление государственной гарантии на минимальную цену электроэнергии для инвесторов - не менее 5 центов за киловатт-час (4 сома 42 тыйына). Это привлекло интерес крупных игроков энергетического рынка и создало дополнительные стимулы для развития проектов в области ВИЭ.

Итибаев особо отметил, что консорциум ориентирован на обслуживание крупных инвесторов и транснациональных корпораций. (о проектах, мощность которых исчисляется десятками и тысячами мегаватт).

Важным аспектом нового законодательства стало также упрощение процедуры выделения земельных участков под энергетические проекты, что позволяет инвесторам избегать длительных бюрократических процедур.

Он подчеркнул, что новое законодательство предусматривает разные тарифные коэффициенты для промышленных объектов и частных потребителей.

Государство субсидирует стоимость электроэнергии для граждан, компенсируя часть затрат за счет увеличения стоимости для промышленных объектов.

Это, по его словам, создает справедливый баланс и помогает поддерживать стабильные тарифы для населения, одновременно привлекая инвестиции в промышленный сектор.

Особое внимание Итибаев уделил необходимости привлечения широкого круга инвесторов для участия в аукционной системе, а также продолжению работы по улучшению законодательной базы.

По его мнению, участие крупных игроков позволит банкам увидеть реальные инвестиционные возможности в секторе возобновляемой энергетики. При этом он отметил, что со временем, по мере уменьшения себестоимости оборудования, тарифы на электроэнергию могут быть снижены, что сделает проекты еще более привлекательными для всех участников.

Таким образом, встреча продемонстрировала готовность Кыргызстана к активному развитию возобновляемых источников энергии и привлекла внимание международных компаний, заинтересованных в инвестициях и технологическом сотрудничестве.

Развитие альтернативных источников энергии в Кыргызской Республике

В последние два года развитие альтернативных источников энергии в Кыргызстане приобрело ощутимый темп. В 2022 году была запущена программа по развитию солнечной и ветровой энергетики, которая привлекла внимание международных инвесторов.

Так, например, в 2023 году китайская компания "China Gezhouba Group" подписала контракт на строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области с мощностью 300 МВт, что станет крупнейшим проектом в области ВИЭ в истории страны.

Еще один важный шаг в развитии альтернативной энергетики в Кыргызстане - это начало строительства в 2023 году первой ветровой электростанции в Нарынской области, реализуемой совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Мощность станции составит 50 МВт, что значительно повысит энергетическую независимость региона и снизит нагрузку на традиционные источники энергии. Также ведутся работы по модернизации малых ГЭС, что позволит увеличить их производительность и снизить углеродный след.

Фонд зеленой энергетики активно содействует реализации этих проектов, предоставляя земельные участки и помогая с установлением тарифов на поставку электроэнергии.

За последние два года фонд передал более 80 участков для реализации проектов в области возобновляемой энергетики. Интерес инвесторов продолжает расти, что является хорошим знаком для устойчивого развития сектора в Кыргызстане.

Таким образом, Кыргызстан делает уверенные шаги на пути к диверсификации энергетических источников, привлекая внимание международных компаний и инвесторов.

Сама встреча продемонстрировала готовность Кыргызской Республики к активному развитию возобновляемых источников энергии и привлекла внимание международных компаний, заинтересованных в инвестициях и технологическом сотрудничестве.

Источник: eurasiatoday.ru