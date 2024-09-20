"Прошу главу МВД обратить внимание на профпригодность сотрудникам СБНОН"

Главе МВД КР Улану Ниязбекову следует обратить внимание на профессиональные качества сотрудников СБНОН МВД КР. Об этом в интервью редакции vb.kg заявила адвокат Алия Турумбекова.

"В прошлом году я в интервью рассказывала про наркодилера, которого не оказалось уголовном деле, хотя были даны показания против него. Человек, который вел это уголовное дело, мне не чужой и я давала ему шанс все сделать правильно. Ведь такие матерые преступники будут продолжать вовлекать молодежь в свои преступные деяния, но мои слова не возымели действие. Вы помните, в прошлом году задержали массово сотрудников СБНОН. То есть проблема имеет место быть. Интересно, что после моего интервью руководство МВД обвинило меня в хайпе, но мне не понятно, в чем именно я якобы "хайпую". Давайте опираться на факты. Уголовное дело есть и оно составлено с грубейшими нарушениями, которое в таком виде было направлено в суд. Чуйский областной суд спустил дело на доследование, но я до этого писала жалобу в прокуратуру на эти грубейшие нарушение следствия, которые почему-то были не замечены. Я не могу понять того прокурора Аламудунского района, как он изучал это дело. К примеру, в рамках этого дела появляется рапорт от оперуполномоченного СБНОН, в котором нет ни числа, ни регистрации, ни отписки. В другом случае следователь пишет рапорт о регистрации в ЖУИ АИС выделенных материалов из уголовного дела, и опять же грубейшие нарушения. То есть наглым образом идет подлог и фальсификация.

Самое же смешное, что жалобу на действия следствия дают рассматривать тем сотрудникам надзорного органа, которые и позволили им совершить ряд правонарушений, а точнее преступлений. С такими темпами, скоро будут давать расследовать дела самим преступникам.

Также я хочу рассказать про еще один нелепую ситуацию в этом деле. В ходе обыска обнаруженные вещественные доказательства, то есть наркотики, приобщают к уголовному делу. Потом когда выносят постановление о выделении материалов уголовного дела в отдельное производство в отношении задержанных, вещдоки оставили в прежнем уголовном деле. На сегодняшний день никаких вещественных доказательств в новом деле нет, но, тем не менее, районный суд дает ему 13 лет. То есть судья даже не задался вопросом: как я могу осудить человека, если в его деле нет никаких вещественных доказательств.

Я прошу генерального прокурора дело моего подзащитного Тургамбаева направить в ГКНБ. В данный момент дело возвращено на доследование и поэтому в рамках данного дела необходимо дать юридическую оценку действиям сотрудников милиции.

Также я прошу главу МВД Улана Ниязбекова не воспринимать мои слова враждебно, а наоборот как помощь в выявлении недобросовестных сотрудников.