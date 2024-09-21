День чистоты кыргызстанцы отметят очередным субботником

14 сентября в Кыргызстане прошел национальный субботник, в котором приняли участие жители страны и представители власти, включая президента Садыра Жапарова. Это мероприятие стало началом подготовки к Всемирному дню чистоты, который пройдет 21 сентября.

В ходе уборки президент подчеркнул, что чистота - это не только вопрос эстетики, но и залог благополучного будущего страны.

"Важно, чтобы каждый гражданин понимал свою ответственность за состояние окружающей среды. Нам нужно не просто убирать мусор, но и не оставлять его, проявляя заботу о природе", - отметил глава государства.

Поддерживая национальную инициативу, Айжан Чыныбаева, глава фонда "Эко Деми", выразила уверенность в том, что Всемирный день чистоты привлечет достаточное количество участников. "Мы уже видим, как люди объединяются ради чистоты нашей страны. Это только начало. Призываю всех присоединиться к субботнику 21 сентября, чтобы показать, как мы можем заботиться о природе и будущем Кыргызстана", - добавила она.

Всемирный день чистоты, который пройдет 21 сентября, объединяет миллионы людей по всему миру в стремлении сделать планету чище. В Кыргызстане эта глобальная акция, организуемая при поддержке общественного фонда "Эко Деми", проходит уже шесть лет. В этот день жители страны соберутся для очистки парков, улиц и природных территорий от мусора, а также примут участие в просветительских мероприятиях, направленных на повышение экологической ответственности.

По словам Айжан Чыныбаевой, Всемирный день чистоты - не просто уборка, это символ единства и осознанности общества.

"Участвуя в этом событии, мы не только улучшаем экологическую ситуацию, но и показываем, что готовы взять ответственность за будущее своей страны и планеты", - отметила глава фонда "Эко Деми".

Отметим, участие во Всемирном дне чистоты подтвердил и мэр столицы Кыргызстана Айбек Джунушалиев. Он призвал бишкекчан принять участие в субботнике.