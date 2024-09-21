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В Бишкеке пройдет пятый полумарафон в защиту снежного барса

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- Канат Кожоев
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В Бишкеке 29 сентября состоится пятый международный благотворительный полумарафон "Snow Leopard Run 2024". Организатором спортивного мероприятия выступает Общественное объединение Nomad Sport.

Забег традиционно стартует на центральной площади "Ала-Тоо". Маршрут охватывает проспект Чуй, улицу Юсупа Абдрахманова, ВДНХ проспект Чингиза Айтматова. Ожидается, что в этом году в полумарафоне примет участие около 4,5 тысяч человек. Открыта регистрация на дистанции: 5 км, 14 км, 21.1 км, а также на детский забег "Kulikov Kid"s Run" для детей от трех до тринадцати лет.

"Snow Leopard Run 2024 - это больше, чем спортивное событие. Это возможность объединить усилия тысяч людей ради защиты одного из самых редких и удивительных животных - снежного барса. Каждый участник забега вносит свой вклад в сохранение не только одного из главных символов Кыргызстана, но и экологии в целом.

После проведения первого полумарафона в 2019 году часть собранных средств была направлена на покупку фотоловушек для Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистемы. В 2021 году - на приобретение автомобиля NIVA для егерей Иссык-Кульской биосферной зоны, чтобы они могли патрулировать труднодоступные горные районы. В 2022 году на стадионе имени Долона Омурзакова благодаря взносам участников забега появилась современная воркаут-площадка.

В прошлом году мы провели голосование, и участники полумарафона решили направить средства на поддержку Ботанического сада имени Гареева. Мы передали его сотрудникам более 39 единиц спецтехники. Такой объем помощи был оказан Ботсаду впервые. И все это происходит благодаря нашим участникам – любителям бега и профессионалам легкоатлетам", - говорит председатель Nomad Sport Арслан Малдыбаев.

Для участия в забеге все желающие могут пройти регистрацию на сайте www.nomadsport.net.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +996 554 60 07 07 и на office@nomadsport.kg

СПРАВКА: Компания Nomad Sport была образована в 2018 году, когда группа единомышленников-энтузиастов решила заняться популяризацией массового спорта и принципов здорового образа жизни в Кыргызстане. Сегодня Nomad Sport продвигает три вида спорта: бег, велоспорт и плавание, а также организует яркие спортивные мероприятия в направлениях: забеги, велогонки, заплывы, триатлон и так далее.

Программа "Snow Leopard Run 2024"

29 сентября 2024 г. – День старта

05:30 – Сбор участников, открытие камеры хранения

06:00 – Открытие мероприятия и приветственные слова

06:20 – Брифинг для участников

06:40 – Разминка для участников дистанций 21.1 км и 14 км

07:00 – Старт на дистанцию 21.1 км

07:05 – Старт на дистанцию 14 км

08:00 – Сбор участников 5 км (памятник Ормон-Хану, ориентир: гостиница "Ак-Кеме")

08:40 – Разминка для участников дистанции 5 км

09:00 – Старт на дистанцию 5 км

10:00 – Брифинг детского забега. Интерактив для детей

10:40 – Разминка для участников детского забега

11:00 – Старт на детский забег

12:30 – Закрытие спортивного мероприятия.

*С 9:30 до 12:30 – Награждение победителей (по мере готовности результатов), а также шоу-программа и интерактивы.


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URL: https://www.vb.kg/439707
Теги:
марафон, снежный барс, спорт, Бишкек
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