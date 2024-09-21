В Бишкеке пройдет пятый полумарафон в защиту снежного барса

В Бишкеке 29 сентября состоится пятый международный благотворительный полумарафон "Snow Leopard Run 2024". Организатором спортивного мероприятия выступает Общественное объединение Nomad Sport.
Забег традиционно стартует на центральной площади "Ала-Тоо". Маршрут охватывает проспект Чуй, улицу Юсупа Абдрахманова, ВДНХ проспект Чингиза Айтматова. Ожидается, что в этом году в полумарафоне примет участие около 4,5 тысяч человек. Открыта регистрация на дистанции: 5 км, 14 км, 21.1 км, а также на детский забег "Kulikov Kid"s Run" для детей от трех до тринадцати лет.
"Snow Leopard Run 2024 - это больше, чем спортивное событие. Это возможность объединить усилия тысяч людей ради защиты одного из самых редких и удивительных животных - снежного барса. Каждый участник забега вносит свой вклад в сохранение не только одного из главных символов Кыргызстана, но и экологии в целом.
После проведения первого полумарафона в 2019 году часть собранных средств была направлена на покупку фотоловушек для Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистемы. В 2021 году - на приобретение автомобиля NIVA для егерей Иссык-Кульской биосферной зоны, чтобы они могли патрулировать труднодоступные горные районы. В 2022 году на стадионе имени Долона Омурзакова благодаря взносам участников забега появилась современная воркаут-площадка.
В прошлом году мы провели голосование, и участники полумарафона решили направить средства на поддержку Ботанического сада имени Гареева. Мы передали его сотрудникам более 39 единиц спецтехники. Такой объем помощи был оказан Ботсаду впервые. И все это происходит благодаря нашим участникам – любителям бега и профессионалам легкоатлетам", - говорит председатель Nomad Sport Арслан Малдыбаев.
Для участия в забеге все желающие могут пройти регистрацию на сайте www.nomadsport.net.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +996 554 60 07 07 и на office@nomadsport.kg
СПРАВКА: Компания Nomad Sport была образована в 2018 году, когда группа единомышленников-энтузиастов решила заняться популяризацией массового спорта и принципов здорового образа жизни в Кыргызстане. Сегодня Nomad Sport продвигает три вида спорта: бег, велоспорт и плавание, а также организует яркие спортивные мероприятия в направлениях: забеги, велогонки, заплывы, триатлон и так далее.
Программа "Snow Leopard Run 2024"
29 сентября 2024 г. – День старта
05:30 – Сбор участников, открытие камеры хранения
06:00 – Открытие мероприятия и приветственные слова
06:20 – Брифинг для участников
06:40 – Разминка для участников дистанций 21.1 км и 14 км
07:00 – Старт на дистанцию 21.1 км
07:05 – Старт на дистанцию 14 км
08:00 – Сбор участников 5 км (памятник Ормон-Хану, ориентир: гостиница "Ак-Кеме")
08:40 – Разминка для участников дистанции 5 км
09:00 – Старт на дистанцию 5 км
10:00 – Брифинг детского забега. Интерактив для детей
10:40 – Разминка для участников детского забега
11:00 – Старт на детский забег
12:30 – Закрытие спортивного мероприятия.
*С 9:30 до 12:30 – Награждение победителей (по мере готовности результатов), а также шоу-программа и интерактивы.