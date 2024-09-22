24 сентября в некоторых районах Бишкека не будет воды

24 сентября будет прекращена подача питьевой воды с 09:00 часов до 21:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Район отключения, ограниченный улицами:

- линия железной дороги - ул. Фрунзе - р.Аламудун - ул. Панфилова;

- линия железной дороги - ул. Матросова - ул. Горького - пер.Гвардейский- ул.Бектенова - ул. Скрябина – ул. Мавлянова - ул. 7 Апреля.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.