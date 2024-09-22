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В Кыргызстане пройдет чемпионат Центральной Азии по хоккею среди школьников

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Впервые в истории кыргызского спорта состоится чемпионат Центральной Азии среди школьников по хоккею 5s. Об этом сообщают организаторы мероприятия. По их данным, трнир проводится под патронажем Азиатской федерации хоккея (AHF) и обещает стать значимым событием для развития хоккея в регионе.

Участниками чемпионата станут команды из следующих стран:

Кыргызстан

Бахрейн

Узбекистан

Катар

Казахстан

Пакистан

Место проведения турнира - Иссык-Кульская область, село Сары Ой, на базе МДСОК "Барчын".

Даты проведения чемпионата: с 23 по 27 сентября.

Организаторы надеются, что этот чемпионат станет стимулом для юных хоккеистов и вдохновит их на дальнейшие достижения в спорте.


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URL: https://www.vb.kg/439715
Теги:
Центральная Азия, чемпионат, школа
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