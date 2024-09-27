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В Ысык-Атинском айыл окмоту воспитывают в себе бережное отношение к природе

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- Светлана Лаптева
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Ысык-Атинский айыльный аймак провел субботник "Дорога в гору", в котором приняли участие учителя, сотрудники айыл окмоту, выпускники Ассоциации KOICA в Кыргызской Республике, сотрудники корейских фирм, волонтеры, лыжники и сноубордисты, была даже семья из Австралии. Участники мероприятия собирали мусор по дороге на горнолыжную базу "ЗиЛ".

Субботним утром на перекрестке трассы у билборда "Субботник - Дорога в гору" было оживленно: глава айыл окмоту встречал и знакомился с прибывающими волонтерами. Тут же раздавали мешки и перчатки, распределялись участки.

Учителям, жителям села Уч-Эмчек и волонтерам из Бишкека достался один из трудных участков - река "Ноорус", берущую начало в горах. Трудно понять, почему у наших сограждан поднимается рука бросать всякие пакости в чистую горную речку. Мы увидели, что берега буквально захламлены пластиковыми бутылками, обертками и другим мусорам. И это при том, что висит табличка с просьбой соблюдать чистоту.

В связи с этим волонтеры из Бишкека предложили местным жителям создать на этой территории микрозаповедник по охране водно-болотных территорий, тем более подобная практика уже есть в Кыргызстане. К тому же новые исследования ученых уже говорят о том, что хватит следить за объемами углекислого газа, гораздо эффективнее охранять экологические системы. То есть сохранять островки еще сохранившейся нетронутой живой природы - речки, ручьи, болота, горы, леса и тому подобное.

Выпускники ассоциации KOICA в КР, сотрудники корейских фирм, туристы, лыжники и сноубордисты собирали мусор вдоль дороги на горнолыжную базу "Зил", и на прилегающих территориях.

- Выпускники Ассоциации выпускников KOICA в КР 2 раза в год выезжают на субботники. И мы очень рады, что в Ысык-Атинском айыл окмоту нам предложили именно такую локацию. Участвуя в субботнике, мы хотим показать наше уважение и любовь к горам, и то, что каждая компания, организация может внести свой вклад в очистку горных склонов от мусора. В нашем случае важно, что субботник совместный вместе с местными жителями, волонтерами из города и лыжниками. Нам понравилась инициатива главы Исык-Атинского айыл окмоту. Очень хорошая организация субботника и креативный подход. Молодцы и представители горнолыжной базы ЗиЛ, которые включили канатку для участников субботника. Они смогли с высоты восхититься нашими горными просторами. Угостили пловом. У всех отличные впечатления, - рассказала президент Ассоциации выпускников KOICA в КР Элина Саккараева.

Основателя горнолыжной базы "ЗиЛ" Акбара Розиева также порадовало это мероприятие. По его словам, это обнадеживает, что в Кыргызстане стали серьезнее относиться к развитию туризма в стране.

- Откровенно говоря, впервые вижу, что глава айыл окмоту активно включается в работу. Он понимает что нужно многое сделать, чтобы изменить жизнь в селах, ищет решения, вот и субботник организован с умом. Это обнадеживает. В горах не так просто вырастить дерево. У нас есть традиция на базе - можно привезти саженец, передать нам, и мы будем ухаживать, поливать. И не всегда деревья приживаются. А потому важно ценить то, что есть, сохранять уже созданное природой. Хотим сказать спасибо всем, кто приехал, - сказал Акбар Розиев.

В свою очередь глава Ысык-Атинского айыл окмоту Акылбек Дононбаев выразил надежду, что такого рода субботники воспитают в местных жителях бережное отношение к природе.

- Привычка наших граждан выбрасывать из окон мусор по дороге должна уйти в прошлое, перерасти в осознанное желание собрать мусор в пакетик и довести до контейнера. Есть проблема в понимании важности сбора мусора. Поэтому надо проводить совместную работу по экологическому воспитанию наших сограждан, потому и субботник у нас получился совместный, в том числе с базой "ЗиЛ". Мы надеемся, что такое сотрудничество поможет сделать больше для развития нашей горной территории и населения. Пока это первый опыт. Хотим понять, как мы можем больше находить полезных точек пересечения. Мы обязаны защищать наши горы, как и говорит президент. И этот субботник - наш вклад. Мы все в гостях у горного мира, будем вместе его охранять. Мы снимаем ролик специально, чтобы привлечь внимание к этой проблеме всех наших жителей и всех кыргызстанцев. Хотим, чтобы все увидели красоту гор, и в следующий раз выезжая на отдых, не выбрасывали мусор, а наоборот, если нужно, то и собирали вокруг себя и чужой мусор, - сказал Акылбек Дононбаев.


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URL: https://www.vb.kg/439717
Теги:
субботник, Ысык-Атинский район
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