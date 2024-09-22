Сегодня Садыр Жапаров встретится с генсеком ООН на полях Генассамблеи

Сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях Генеральной Ассамблеи.

Также он примет участие в работе Саммита Будущего, в рамках которого будет принят итоговый документ "Пакт будущего" в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, 24 сентября, как и в прошлом году, выступление Садыра Жапарова состоится в первый день общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, 21 сентября Садыр Жапаров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.