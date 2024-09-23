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Кириллица - это прошлое, настоящее и будущее Кыргызстана

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Самым переломным историческим моментом в судьбе кыргызского народа по праву считается Октябрьская революция 1917 года. Именно с того времени начинается становление кыргызского государства в новом формате. В 1924 году была образована Кара- Кыргызская автономная область, двумя годами позднее появилась Кыргызская Социалистическая Советская Автономная Республика. В 1936 году на карте СССР формируется новая союзная республика - Киргизская ССР. До 1991 года Кыргызстан развивался, как и все остальные союзные государства, и достиг немалых успехов в экономике, сельском хозяйстве и культуре. Кыргызский язык также развивался и именно советская эпоха позволила оформить, закрепить наш язык в виде нынешнего кыргызского алфавита. Автором алфавита является наш ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов, который внес бесценный вклад в разработку кыргызских букв и письменности.

Вначале Тыныстанов адаптировал арабский алфавит к кыргызскому языку и издает первый учебник "Эне тилибиз" ("Наш язык"). Затем он переводит арабскую вязь на латинскую, спустя несколько лет – с латиницы на кириллицу. Именно кыргызский алфавит на основе кириллицы стал своего рода путеводителем, спутником и ключом прогресса молодой кыргызской советской республики.

Эпос "Манас" был напечатан на кириллице, все произведения великого Чынгыза Айтматова сотворены на кыргызских буквах кириллицы. Наш гимн, наша первая и нынешняя Конституция написаны на кириллице. На купюрах кыргызского сома красуются буквы кириллицы на кыргызском языке.

Для нас кириллица - это история, это прошлое, настоящее и будущее. Если мы откажемся от кириллицы и перейдем на латиницу, то мы утратим драгоценную связь с прошлыми поколениями и достижениями кыргызского народа. Это будет равноценно попытке забыть, стереть то, что нельзя и невозможно уничтожить. Латинский алфавит не сделает нас богаче и лучше. Да, наши соседи - Казахстан и Узбекистан используют латиницу. Но ведь в ходе переговоров и обмена письменной документацией, к примеру страны-участницы ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС пишут на кириллице и на русском языке. Потому что так проще, удобнее и понятнее. Отказ от кириллицы затруднит жизнь нашего старшего поколения - отцов и матерей, которые, получив знания на кириллице, познавали мир и науку, создавали новое и работали во благо народа.

У нас свой путь, своя дорога. Да, мир меняется, и мы вынуждены принимать новые правила. Однако, мы в силах сохранить наше бесценное - нашу память, историю и передать все это следующим поколениям. В кыргызском алфавите на кириллице заложен наш код жизни, бессмертия и развития, в нем наша сила.

Автор: Медербек Корганбаев


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URL: https://www.vb.kg/439720
Теги:
образование, Кыргызстан
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