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"Разработка месторождения Кызыл-Омпол требует срочных и неотложных мер"

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- Бакыт Басарбек
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Прежде чем начать какие-либо работы на месторождении Кызыл-Омпол необходимо принять ряд срочных и необходимых мер. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков. По его словам, в противном случае могут возникнуть серьезные последствия.

"Летом были подняты вопросы разработки участков, расположенных на месторождении Кызыл-Омпол. Сегодня этот вопрос приближается к реализации. Месторождение Кызыл-Омпол имеет следующие участки: "Таш-Булак", "Беке", "Оттук", "Узун-Сай", "Тундук", где имеются титаномагнетит, уран, торий, фосфор и цирконий.

Компания "ЮрАзия" провела разведку и на одном только участке "Таш-Булак" было выявлено 1,6 млн тонн руды титаномагнетита, 3,6 тысяч тонн. урана и 3,5 тысяч тонн тория. Установлено наличие 10 тысяч тонн фосфора и 34 тысяч тонн циркония. На участках же "Тундук", "Беке", "Узун-Сай", "Оттук" геологоразведочные работы в полном объеме не проводились.

Теперь что касается работ, которые предстоит заранее проделать в ходе разработок данных участков. Во-первых, участок "Таш-Булак" расположен слева под дорогой с правой стороны участка, идущего на перевал Куаки. Если мы собираемся разрабатывать этот участок месторождения, нам необходимо оставить небольшую залежь под дорогой, ведущей к перевалу Куаки. Или есть линия высокого напряжения, где мы должны оставить немного руды. Остальные участки расположены выше села Кок-Мойнок, которое находится недалеко от воды, проходящей через Барскоон. Участок "Баке" примыкает к Орто-Токойскому водохранилищу при спуске к перевалу Куаки. Это тоже связано с дорогой. Участок "Узун-Сай" расположен внутри Орто-Токойского водохранилища, а его объем выходит за пределы Орто-Токойского водохранилища. Участок "Оттук" расположен недалеко от села Ак-Олон, где проходит вновь построенная железная дорога.

Как специалисту в горнодобывающей сфере для меня очевидно, что все пять площадок расположены в разных местах, что создает проблему. Нам нужно подумать об этих вопросах уже сегодня.

Вторая ситуация касается суммы вложений. На данный момент говорят, что запасы урана в Казахстане составляют от 600 000 до 900 000 тонн. Это самый большой объем, над которым можно работать, составив на его основе хороший стратегический план. Они добывают и производят не менее 20 000 тонн урана в год.

В нашем случае на баланс был поставлен только участок "Таш-Булак", где всего 3,6 тыс. тонн урана. То есть вопрос стоит о целесообразности разработки данного месторождения. Титаномагнетита имеется всего 1,6 млн тонн. В мировой практике заводы по переработке титаномагнетита, будь то в России или Китае, перерабатывают и производят не менее 1 млн тонн руды в год. Если задаться вопросом о переработке титаномагнетита, то насколько экономически целесообразно строить завод на шахте, которая будет работать всего полтора года.

Также важно помнить о радиационном фоне на данном месторождении. Помнится, когда Боронов был первым вице-премьером, ему дали задание выяснить, каков там радиационный фон, и специальная рабочая группа провела исследования с помощью приборов.

Уровень радиации не должен превышать 50 микрорентген в час. И сейчас там есть места, превышающие 100 микрорентгенов в час. Это означает, что люди, которые там работают, могут пострадать. Как нам следует на это смотреть? Здесь необходимо провести большую дискуссию с группой, сформированной из специалистов. Даже если мы будем перерабатывать продукцию месторождения Кызыл-Омпол на заводе в Кара-Балте, хвосты обязательно будут, которые мы должны будем выбрасывать на свалку. То есть это может стать серьезной проблемой.

С другой стороны, сам президент Казахстана поднимает вопрос о том, стоит ли строить АЭС или нет. Возможно, нам стоит тоже об этом задуматься.

Подводя итог всем упомянутым нами вопросам, неизбежно возникает необходимость в медицинской и экологической экспертизе. В этой связи нам следует работать с ведущими международными институтами, а не с нашими институтами. Именно они смогут дать объективную оценку.

Во время работ по рекультивации хвостов в Туюк-Суу в районе Мин-Куша летом дважды грузовик с отходами попадал в аварию. Существует опасность возникновения подобных ситуаций в будущем, и нам следует задуматься о том, чтобы не навредить соседним странам уже сегодня. У нас много профессионалов, давайте выслушаем их мнения и примем правильное решение. Чтобы не получилось так, чтобы вся работа на данных месторождениях в один миг не была смыта какой-то одной проблемой", - сказал Камчыбеков.


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URL: https://www.vb.kg/439721
Теги:
горнодобывающий сектор, Кыргызстан, Дуйшенбек Камчыбеков
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