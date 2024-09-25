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Посольству КР в Бельгии преподнесены в дар редкие архивные материалы

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- Светлана Лаптева
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В рамках празднования 100-летия образования Кара-Кыргызской Автономной области исследователь-историк и предприниматель Далия Алтунтепе преподнесла в дар посольству Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия редкие материалы из европейских источников.

В частности, карту – панорамный фотоснимок размером 147х1097 мм, сделанный с высоты около 4300 метров и изображающий части Центрального Тянь-Шаня, верховья долины Сары-Таш, пика Хан-Тенгри. Данная карта-фотоснимок была издана в Мюнхене в 1906 году.

Кроме того, Далия Алтунтепе передала посольству несколько репродукций немецких картин XIX века, иллюстрирующих быт и события из жизни кыргызов.

Примечательно, что при написании картины "Табун лошадей в Туркестане, попавший в метель" применялся такой графический метод, как гравировка на дереве. В Европе пик гравировки на дереве пришелся на XIX-XX века, однако и сегодня этот метод ценится как высококачественная техника в иллюстрации книг.

Следует отметить, что Далия Алтунтепе, родившаяся и сложившаяся как личность в Европе, не теряет своих тюркских корней и стремится продвигать в Европе культуру и туристический потенциал государств Центральной Азии, включая Кыргызстан. Далия Алтунтепе намерена передать посольству и другие раритетные материалы о кыргызах и Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/439727
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