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СЭЗ "Бишкек" подписал соглашения с СЭЗ Беларуси

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- Светлана Лаптева
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СЭЗ "Бишкек" подписал ряд Соглашений о сотрудничестве со свободными экономическими зонами Республики Беларусь

По сообщению МИД КР, при содействии Посольства Кыргызской Республики в Республике Беларусь в г. Минск состоялось подписание Соглашения между Свободной экономической зоной "Бишкек" и Свободной экономической зоной "Минск".

Документ подписали генеральный директор СЭЗ "Бишкек" Умбриэль Темиралиев и руководитель СЭЗ "Минск" Анатолий Бубен.

Особый интерес стороны выразили к компаниям из секторов логистики, легкой промышленности, переработки сельхозпродукции и IT сектора.

Кроме того, подписано Соглашение о сотрудничестве между СЭЗ "Бишкек" и индустриальным парком "Великий камень".

В ходе посещения индустриального парка выражена заинтересованность СЭЗ "Бишкек" в развитии ГЧП-партнерства с инвесторами по запуску индустриальных парков и открытию бизнес инкубаторов малого и среднего бизнеса при СЭЗ "Бишкек".

Далее Посол Эрбол Султанбаев и генеральный директор СЭЗ "Бишкек" Умбриэль Темиралиев посетили с рабочей поездкой Гомельскую область.

Они приняли участие в работе XVIII Гомельского экономического форума, на полях которого состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между СЭЗ "Бишкек" и СЭЗ "Гомель-Ратон".

В ходе отдельной двусторонней встречи с главой СЭЗ "Гомель-Ратон" стороны детально обсудили планы реализации указанного Соглашения, в том числе по организации совместных проектов и взаимных визитов бизнес-делегаций – резидентов СЭЗов.


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URL: https://www.vb.kg/439731
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