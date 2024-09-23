Садыр Жапаров предложил ООН принять участие в саммите "Бишкек+25"

22 сентября президент Садыр Жапаров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в здании Секретариата ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, перед встречей Садыр Жапаров оставил запись в книге почетных посетителей ООН, выразив наилучшие пожелания Организации.

Антониу Гутерриш тепло приветствовал президента и поблагодарил за гостеприимство, оказанное во время его визита в Кыргызстан. Он подчеркнул, что считает Садыра Жапарова своим большим другом, отметив, что двери ООН всегда открыты для него.

Генеральный секретарь подчеркнул особую роль Кыргызстана в Центральной Азии в реализации горных инициатив и выделил значительный потенциал страны в сфере возобновляемых источников энергии и климатических проектов. Он также поблагодарил Жапарова за его активную позицию в достижении Целей устойчивого развития.

В свою очередь, Садыр Жапаров выразил благодарность за визит Антониу Гутерриша в Кыргызстан, отметив его значительную роль в укреплении сотрудничества между Кыргызстаном и ООН. Президент подчеркнул, что Кыргызстан признает ООН как авторитетную международную организацию и уверен, что её деятельность и дальше будет способствовать миру, процветанию, а также решению глобальных социально-экономических и климатических проблем.

Президент Кыргызстана подтвердил приверженность страны целям устойчивого развития, уделяя особое внимание политике, ориентированной на человека. Он сообщил о начале второго добровольного национального обзора ЦУР, направленного на дальнейшее развитие страны и достижение цели - войти в число 30 лучших стран мира к 2030 году.

Глава государства также обратил внимание на климатические вызовы, стоящие перед регионом, включая таяние ледников и сокращение водных ресурсов. Он предложил поддержать создание Регионального центра ООН по энергоэффективности и предложил механизм обмена государственного долга на "зеленые" проекты, что, по его мнению, внесет значительный вклад в борьбу с изменением климата.

Кроме того, Садыр Жапаров подчеркнул важность продвижения горной повестки и пригласил ООН принять участие в подготовке Второго глобального горного саммита "Бишкек+25", который пройдет в 2027 году. Также он предложил создать международную платформу "ООН-Горы" для координации действий по устойчивому развитию горных регионов.