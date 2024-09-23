ГКНБ задержан бывший начальник ОВД Ысык-Атинского района

ГКНБ КР по фактам подделки документов, самовольного захвата участка и злоупотребления полномочиями задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывший начальник ОВД Ысык-Атинского района А.А.К. и бывший председатель пастбищного комитета Жээкского айылного аймака Ысык-Атинского района Р.Т.Р. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2023 году Р.Т.Р. подделав протокол заседания пастбищного комитета, незаконно предоставил "А.А.К." земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 2 га под зону отдыха в Жээкском айыл окмоту. Последний на указанном участке возвел капитальные строения и организовывал центр отдыха "A.R.Z.".

ГКНБ КР продолжается работа по возврату незаконно выданного имущества на баланс государства.