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ГКНБ задержан бывший начальник ОВД Ысык-Атинского района

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР по фактам подделки документов, самовольного захвата участка и злоупотребления полномочиями задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывший начальник ОВД Ысык-Атинского района А.А.К. и бывший председатель пастбищного комитета Жээкского айылного аймака Ысык-Атинского района Р.Т.Р. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2023 году Р.Т.Р. подделав протокол заседания пастбищного комитета, незаконно предоставил "А.А.К." земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 2 га под зону отдыха в Жээкском айыл окмоту. Последний на указанном участке возвел капитальные строения и организовывал центр отдыха "A.R.Z.".

ГКНБ КР продолжается работа по возврату незаконно выданного имущества на баланс государства.


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URL: https://www.vb.kg/439740
Теги:
ГКНБ, задержание, Чуйская область
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