Уникальные оливковые маршруты Турции: традиции, культура и кухня

С историей, почти столь же древней, как и человечество, оливки - это не просто плод, а образ жизни на землях Анатолии. Благодаря глубоким корням и средиземноморскому климату Турция сегодня является раем для оливковых рощ. От Эгейского региона до Средиземного моря и далее на восток в Анатолию каждая область наполнена вековыми оливковыми деревьями. Однако именно Эгейский регион выделяется, являясь домом для 75% оливковых деревьев страны. Осенью он оживает от звуков и красок сбора урожая оливок, празднуя плодородие земель и прочное наследие, глубоко вплетённое в местную кухню и повседневную жизнь. Как насчёт того, чтобы окунуться в эту древнюю традицию, пока оливковые рощи Эгейского региона вновь готовятся подарить свои чудеса этой осенью?

Маршруты оливкового дерева: куда поехать

Турция, включённая в оливковые маршруты Совета Европы, производит оливки во всех своих регионах. Самые важные зоны производства находятся вдоль Эгейского побережья, где высочайшее производство сосредоточено в провинциях Балыкесир, Измир, Маниса, Айдын и Мугла. Горы Ида являются главной оливковой территорией. Краткое посещение Музея оливкового масла Адатепе в Чанаккале откроет вам оливковый маршрут Турции. Этот первый в стране музей оливкового масла позволит проследить путь оливкового масла. В районе Айвалык (Балыкесир) оливковое дело является наиболее распространённой сельскохозяйственной деятельностью. Праздники урожая - отличная возможность познакомиться с местными жителями и попробовать местные деликатесы.

Далее вы можете посетить одно из старейших в мире оливковых деревьев, которое до сих пор плодоносит в Киркагаче (Маниса). Это 1650-летнее дерево было зарегистрировано как "памятное дерево" в 2013 году и взято под охрану. Измир, жемчужина Эгейского региона, также считается важным центром оливок и оливкового масла в Турции. В таких районах, как Сельчук, Сеферихисар, Гюзельбахче, Урла, Чешме и Карабурун, вы можете встретить древние оливковые деревья. В Урле вас ожидает исторический сюрприз - очаровательный район, включённый в гид Michelin за свои рестораны с концепцией farm-to-table. В деревне Узункую музей оливкового масла Кёстем рассказывает о 4000-летней истории производства оливок.

Продвигаясь на юг, в Айдын - сердце оливковых рощ с 25 миллионами деревьев - вы найдёте Музей истории оливы и оливкового масла Олеатриум в Кушадасах. Узнав оливы в этих краях, вы можете отправиться в другой рай для отдыха - Муглу. Район Милас занимает значительную долю в производстве оливок. Считается, что оливковые деревья существовали в Миласе более 8000 лет назад. Во время Фестиваля сбора урожая оливок в Миласе вы сможете попробовать высококачественные оливки и оливковое масло.

Вековой ритуал: сбор урожая оливок

Оливки, которые начинают цвести в июне и продолжают расти до последних дней лета, становятся готовыми к сбору с приходом осени. Эта древняя традиция объединяет семьи, сообщества и гостей, позволяя всем принять участие в многовековом обычае, празднуя плод, являющийся неотъемлемой частью культуры и кухни региона. Сбор урожая начинается с ручного сбора оливок. В Эгейском регионе местные жители обычно придерживаются этой традиции, так как она сохраняет качество оливок и укрепляет связь с землёй и трудом. Затем вручную собранные оливки разделяются на "столовые", "для масла" и "упавшие на землю".

От ветвей до стола: чудо оливкового масла

Путь оливок к превращению в масло - это уникальное приключение. Как только урожай собран, оливки немедленно отправляются на местные мельницы или фабрики, где их прессуют и разливают в бутылки, чтобы получить высококачественное оливковое масло - основу здоровой эгейской кухни. Оливковое масло, разлитое после прессования, играет центральную роль в эгейской кухне, улучшая вкус блюд. Чудо оливкового масла, необходимого для долгой и здоровой жизни, можно включить в каждое блюдо дня. Оливковое масло, приправленное специями, часто подаётся на завтрак для макания хлеба, а такие региональные травы, как морская спаржа (deniz börülcesi), и овощи, такие как артишоки и цветки кабачков, готовятся с ним, создавая простые, но полезные и ароматные блюда, которые подчеркивают свежие ингредиенты. Также салаты с вкусной заправкой из оливкового масла, уксуса или лимона подаются к каждому приёму пищи.