В Новопавловке проводится капитальный ремонт дорог

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" продолжает капитальный ремонт дорог и тротуаров по всему городу, в том числе и на новых МТУ. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, дорожниками ведутся работы по улице Деповская от улицы Фрунзе до Новопавловской средней школы-гимназии.

Специалисты убрали старый асфальт, установили ирригационную систему и тротуарные бордюры, а также подготавливают основание тротуара под укладку асфальта.

Отметим, согласно административно-территориальной реформе, село Новопавловка присоединилась к городу Бишкек.