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В Новопавловке проводится капитальный ремонт дорог

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Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" продолжает капитальный ремонт дорог и тротуаров по всему городу, в том числе и на новых МТУ. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, дорожниками ведутся работы по улице Деповская от улицы Фрунзе до Новопавловской средней школы-гимназии.

Специалисты убрали старый асфальт, установили ирригационную систему и тротуарные бордюры, а также подготавливают основание тротуара под укладку асфальта.

Отметим, согласно административно-территориальной реформе, село Новопавловка присоединилась к городу Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/439742
Теги:
Бишкек, ремонт дорог
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