Погода
$ 84.14 - 84.56
€ 93.15 - 94.15

Делегация из Кыргызстана посетила в Китае самую большую ГЭС в мире

167  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев совместно с кыргызской делегацией посетил крупнейшую в мире гидроэлектростанцию "Три ущелья", расположенную в провинции Хубэй Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина

По ее данным, в состав делегации вошли министр энергетики Таалайбек Ибраев, руководители и специалисты профильных государственных органов, в том числе "Дирекции строящихся электростанций", "Электрических станций".

Китайские энергетики, в том числе представители Департамента внешних связей провинции Хубэй, о ГЭС "Три ущелья" рассказали кыргызской делегации о деятельности ГЭС.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского сотрудничества в сфере гидроэнергетики, после чего китайской стороне было предложено посетить Кыргызстан и рассмотреть возможность строительства ГЭС в стране.

Отметим, что "Три ущелья" – самая большая ГЭС в мире, расположенная на реке Янцзы в Китае. По словам китайских энергетиков, общая мощность гидроэлектростанции составляет 22 250 МВт. Высота плотины 185 метров, длина 2,3 км.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439743
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  