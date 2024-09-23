Делегация из Кыргызстана посетила в Китае самую большую ГЭС в мире

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев совместно с кыргызской делегацией посетил крупнейшую в мире гидроэлектростанцию "Три ущелья", расположенную в провинции Хубэй Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина

По ее данным, в состав делегации вошли министр энергетики Таалайбек Ибраев, руководители и специалисты профильных государственных органов, в том числе "Дирекции строящихся электростанций", "Электрических станций".

Китайские энергетики, в том числе представители Департамента внешних связей провинции Хубэй, о ГЭС "Три ущелья" рассказали кыргызской делегации о деятельности ГЭС.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского сотрудничества в сфере гидроэнергетики, после чего китайской стороне было предложено посетить Кыргызстан и рассмотреть возможность строительства ГЭС в стране.

Отметим, что "Три ущелья" – самая большая ГЭС в мире, расположенная на реке Янцзы в Китае. По словам китайских энергетиков, общая мощность гидроэлектростанции составляет 22 250 МВт. Высота плотины 185 метров, длина 2,3 км.