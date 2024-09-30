В Бишкеке пройдут выставка"АгроТехЭкспо-2024" и ярмарка "Алтын Куз"

Министерством Водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики с 18 по 20 октября 2024 года планируется проведения Республиканской агропромышленной выставки "АгроТехЭкспо-2024" и продовольственной ярмарки "Алтын Күз" в Бишкеке на площади имени Торекула Усубалиева.

"АгроТехЭкспо-2024" - это крупнейшая выставка в Кыргызстане, представляющая полный спектр техники и технологий для агропромышленного комплекса от ведущих мировых производителей. Основной целью выставки является презентация аграрного потенциала Кыргызстана инвесторам, формирование конкурентного рынка сельскохозяйственной техники, повышение осведомленности фермеров о новейших агропромышленных технологиях.

Выставка является важным мероприятием в Кыргызстане по аграрной тематике где будет предоставлена возможность ведущим мировым производителям сельскохозяйственных машин и оборудования по переработке сельхозпродукции, показа и демонстрации своей продукции широкой общественности. Выставка пройдет в центре столицы на площади свыше 15000 кв. метров. На ней будут представлены новейшие мировые образцы сельскохозяйственной техники и оборудования перерабатывающей промышленности, новых инновационных технологий, сорта семян, виды удобрений, ветеринарных препаратов, средства защиты растений, агрохимикатов, энергетических средств, пород племенных животных и других сельскохозяйственных товаров.

Главными экспонатами выставки являются техника ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники, как Джон-Дир, Клаас, Лемкен, Нью-Холанд, МТЗ, Ростсельмаш, УТО, Фотон-Ловол, Зумлион, Гомсельмаш и другие. Будут показаны свыше 200 наименований сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторы, комбайны, почвообрабатывающая техника, посевные машины и оборудование для перерабатывающей промышленности.