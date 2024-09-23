Делегация "Народной комиссии по контролю за разработкой" посетила Джеруй

19 сентября 2024 года, по инициативе компании "Альянс Алтын", члены "Народной комиссии по контролю за разработкой месторождения "Джеруй": Каныбек Иманалиев, Айчурек Токтогазиева, Тендик Исбасаров, Серик Юлдашев, Адыл Кочорбаев во главе с Председателем комиссии Айдарбек Момунтаевым, ознакомились с технологическим процессом строительства второй стадии хвостохранилища золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ).

Делегация в сопровождении представителей компании, обследовала хвостохранилище первой стадии, а затем территорию строительства хвостохранилища второй стадии, где визуально изучили проводимые строительные работы. Специалисты компании и подрядной организации, осуществляющих строительные работы на объекте, предоставили подробную информацию об этапах технологического процесса укладки геомембраны для обеспечения экологической безопасности хвостохранилища и ответили на поставленные вопросы членов Народной комиссии.

В целом, члены Народной комиссии дали положительную оценку ходу строительства хвостохранилища ЗИФ второй стадии, отмечали, что соблюдаются все технологические нормы по обеспечению экологической безопасности.

Необходимо отметить, что визит членов "Народной комиссии по контролю за разработкой месторождения "Джеруй" по ознакомлению с процессом и ходом строительства хвостохранилища ЗИФ второй стадии происходит не в первый раз.

Только в этом году, после завершения земельных работ по котловану хвостохранилища, были организованы визиты членов комиссии 16 апреля и 13 июня текущего года. По договоренности с членами комиссии следующий их визит будет приурочен к полному завершению этапов строительства хвостохранилища ЗИФ второй стадии.