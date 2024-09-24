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Жители Оша вымогали деньги, прикрываясь именем главы ГКНБ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР задержаны жители Ошской области А.М. и Н.у.С., которые прикрываясь именем председателя ГКНБ КР, обманным путем завладели крупной суммой денежных средств частных предпринимателей М.Ш. и Р.О.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Также установлен факт незаконной продажи с их стороны квартиры в городе Ош с использованием поддельных документов, принадлежавшей жителю Ошской области М.Ш..

В настоящее время задержанные лица водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР, и продолжаются следственные действия по установлению других фактов противоправной деятельности.

ГКНБ Кыргызской Республики напоминает об уголовной ответственности за аналогичные преступления, а также просит пострадавших граждан от действий задержанных лиц обратиться в органы ГКНБ КР на местах".


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URL: https://www.vb.kg/439755
Теги:
ГКНБ, задержание, Ош, Камчыбек Ташиев
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