Жители Оша вымогали деньги, прикрываясь именем главы ГКНБ

ГКНБ КР задержаны жители Ошской области А.М. и Н.у.С., которые прикрываясь именем председателя ГКНБ КР, обманным путем завладели крупной суммой денежных средств частных предпринимателей М.Ш. и Р.О.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Также установлен факт незаконной продажи с их стороны квартиры в городе Ош с использованием поддельных документов, принадлежавшей жителю Ошской области М.Ш..

В настоящее время задержанные лица водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР, и продолжаются следственные действия по установлению других фактов противоправной деятельности.

ГКНБ Кыргызской Республики напоминает об уголовной ответственности за аналогичные преступления, а также просит пострадавших граждан от действий задержанных лиц обратиться в органы ГКНБ КР на местах".