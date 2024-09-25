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Минсельхоз КР обеспечивает фермеров высококачественными саженцами

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- Светлана Лаптева
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Министерство водного, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики активно поддерживает фермеров, обеспечивая их высококачественными саженцами и улучшением пород животных.

Пресс-служба ведомства информирует, что с 2023 по 2024 годы проведена инвентаризация питомников, и 15 хозяйствам присвоен соответствующий статус для производства качественного посадочного материала. В результате создается возможность обеспечения садоводов и фермеров высококачественным, сертифицированным по сортовой чистоте посадочным материалом. К 2025 году мы ожидаем предложения в 11,8 миллионов саженцев плодово-ягодных культур!

В республике функционирует 264 центра искусственного осеменения, где в 2024 году планируется осеменение 200,000 коров. Государственная станция "Элита" уже производит 6535 кг жидкого азота для поддержки этого процесса.

Племенной семенной материал, ввезенный дистрибьюторскими центрами из-за рубежа, на 2024 год составил 52 330 доз (средняя цена - 450 сомов). А Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ изготовил 30 500 доз (цена – 150 сомов) и обеспечил техник-осеменатором республики.

Кабинетом Министров Кыргызской Республики выделено 17,6 млн сомов для улучшения качества племенного скота. Будут закуплены племенные быки из Европы, которые помогут повысить продуктивность.

В овцеводстве также достигнуты успехи: заморожены 5000 доз семян от племенного производителя породы "Арашан".

Работы проводятся В соответствии с Указом Президента Садыра Жапарова о развитии агропромышленного комплекса, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики активно поддерживает фермеров, обеспечивая их высококачественными саженцами и улучшением пород животных.


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URL: https://www.vb.kg/439760
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