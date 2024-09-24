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В Алматы начался международный симпозиум по биобезопасности

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- Назгуль Абдыразакова
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В Алматы стартовал международный научно-практический симпозиум на тему "Биобезопасность и устойчивое развитие: стратегические подходы". Мероприятие собрало ведущих экспертов в области санитарно-эпидемиологического контроля и вирусных инфекций, а также представителей международных организаций. Среди участников – специалисты из Германии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Украины и других стран.

Цель симпозиума – обсудить глобальные вызовы, связанные с биологической безопасностью и устойчивым развитием, а также выработать стратегические подходы к их решению. Участники обмениваются опытом в области борьбы с вирусными инфекциями, делятся результатами исследований и новейшими методами профилактики заболеваний.

Одна из ключевых тем обсуждения – внедрение эффективных систем мониторинга и контроля инфекционных заболеваний, а также роль международного сотрудничества в борьбе с эпидемиями. Эксперты акцентируют внимание на важности разработки комплексных стратегий для повышения готовности к возможным биологическим угрозам.

В ходе работы симпозиума также планируются панельные дискуссии, на которых будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества, обмена данными и технологий, а также подготовки кадров для борьбы с биологическими угрозами. Ожидается, что по итогам встречи будут разработаны практические рекомендации для реализации в странах-участницах.

Симпозиум продолжит свою работу в течение двух дней, предоставляя участникам платформу для дальнейшего укрепления партнерских связей и обмена передовым опытом в области биобезопасности и устойчивого развития.


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URL: https://www.vb.kg/439761
Теги:
Казахстан
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